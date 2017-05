Pub

A coroação de Jardim no Mónaco, o hexa da Juve e um jejum de 18 anos para quebrar... cenários para um domingo festivo

Desde o sensacional Mónaco de Leonardo Jardim a uma eterna velha senhora dominadora, passando pelo ressurgir de um histórico holandês ou pela recuperação de um não menos histórico belga, o futebol europeu pode ter hoje vários motivos para continuar a celebrar campeões num fim de semana festivo que começou, sexta-feira à noite, com o título inglês conquistado pelo Chelsea.

Nesta ronda pelos cenários festivos deste domingo, comecemos por França, onde o Mónaco de Leonardo Jardim, João Moutinho e Bernardo Silva está muito perto de terminar com um jejum de 17 anos sem ganhar o título. Na prática, para que tal aconteça, basta uma vitória na receção ao Lille de Éder, Xexa e Rony Lopes. Na teoria não é assim, porque o PSG ainda poderá chegar ao final da prova com os mesmos pontos, se vencer os dois encontros que lhe faltam - St. Etiénne (fora) e Caen (casa) - e se o Mónaco perder diante do Lille e também com o St. Etiénne (em casa, jogo em atraso) e Rennes (fora).

No entanto, a formação de Leonardo Jardim dispõem de uma vantagem de 18 golos no primeiro critério de desempate, que certamente não será anulada pelos parisienses em apenas duas partidas, mesmo que contem com o melhor marcador da Ligue 1: Cavani, com 33 golos, mais 14 do que o monegasco Falcao.

Este Mónaco já bateu o seu recorde de pontos na competição, o seu maior número de vitórias consecutivas (atualmente em vigor, com nove), maior sequência de jogos consecutivos a marcar golos, igualando o Matra Racing, com 29 (passará a 30 caso triunfe hoje). Isto além de nenhum clube ter marcado tanto (96 vezes) em 35 jogos desde os 105 golos obtidos pelo Matra Racing em 1959/60.

A provável conquista monegasca tem obviamente enorme mérito de Leonardo Jardim, que sem as estrelas do rival PSG conseguiu construir uma máquina de ataque, com destaque para o jovem de 18 anos Mbappé, a grande revelação do futebol europeu desta época e Bernardo Silva, candidato ao título de melhor jogador numa competição em que soma nove assistências e sete golos.

Em Itália, prossegue o domínio indiscutível da Juventus, bastando-lhe o empate hoje em casa da AS Roma, segunda classificada, para garantir o hexa. E mesmo que os giallorrossi ganhem, a vantagem da vecchia signora ainda será de quatro pontos e os dois jogos que faltarão à formação de Massimiliano Alegri não são, em teoria, de elevado grau de dificuldade (Crotone, em casa e Bolonha, fora).

A segurança defensiva é uma das imagens de marca desta Juventus, como é comprovado pelos 23 golos sofridos em 35 jogos, sendo apenas o terceiro melhor ataque, atrás de AS Roma e Nápoles, isto apesar da boa marca de 71 golos, uma média de dois por partida. Em grande destaque tem estado a dupla argentina formada por Higuaín - leva 24 golos na Série A, provando o acerto da sua milionária contratação, por 90 milhões de euros - e Dybala, com nove golos apontados e seis assistências. Mas não nos podemos esquecer do eterno Buffon, que aos 39 anos continua a transmitir total segurança na baliza, dos superdefesas Berzagli, Chiellini e Bonucci, da locomotiva Daniel Alves ou dos pêndulos Pjanic e Khedira, numa equipa de coletivo forte que ainda corre por ganhar Serie A, Taça de Itália e Champions nesta época.

Na Holanda, o Feyenoord podia ter feito a festa antecipada no passado domingo, mas foi derrotado por 3-0 pelo Excelsior de Mitchell van der Gaag. Para terminar com o jejum de 18 anos sem o título, terá de bater em casa o Heracles Almelo, nono classificado e com a sua situação na tabela já definida. O ponta-de-lança dinamarquês Nicolai Jörgensen, com 21 golos marcados na competição, é o principal destaque da equipa orientada por Giovanni van Bronckhorst, que conta também com Dirk Kuyt, veterano avançado que, apesar dos seus 36 anos, foi sendo quase sempre titular, estatuto que só perdeu nas últimas três jornadas.

Na Bélgica, o Anderlecht procura também voltar aos títulos, depois de duas épocas de seca, e conseguirá assegurar hoje o seu 34.º campeonato se ganhar em casa do segundo colocado, Club Brugge, o atual detentor do cetro. Atualmente, a vantagem da equipa de Bruxelas é de quatro pontos e depois deste fim de semana faltarão dois encontros por disputar.

Ontem, Áustria (Red Bull Salzburgo, tetracampeão), Chipre (Apoel Nicosia, pentacampeão) e Roménia (Viitorul, treinado e presidido por Hagi) já festejaram também sos seus campeões de 2016-17.