Portugal joga com a Suécia na Madeira, onde não jogava desde 2001. Capitão agradece homenagem da Federação.

O jogo particular de Portugal com a Suécia (19.45, TVI), no Estádio do Marítimo, marca o regresso da seleção à Madeira, 16 anos depois do último jogo (2001, com Andorra), naquele que será também o primeiro de Cristiano Ronaldo com a camisola das quinas na ilha que o viu nascer. "Este jogo é uma homenagem ao povo da Madeira porque merece. Dezasseis anos depois, foi um grande detalhe da Federação fazer um jogo lá", admitiu o capitão português, que viajou para o Funchal na companhia do troféu de campeão do Euro2016.

Hoje, Ronaldo - futebolista que mais dinheiro ganhou em 2016, segundo a France Football: 87,5 milhões de euros - pode continuar a bater recordes, se mantiver o pé quente. O capitão da seleção é o melhor marcador da qualificação para o Mundial2018, com nove golos, e está a dois de igualar Shevchenko (26) como melhor marcador das qualificações da zona europeia.

Com 70 golos ao serviço da seleção, CR7 é o quarto europeu na lista de goleadores das seleções, atrás de Puskas (84 golos), Kocsis (75) e Miroslav Klose (71). E será que a seleção vai tentar ajudar Cristiano Ronaldo a superar estas marcas? "Nem pensar. Em termos oficiais? Nem pensar. À frente de tudo está a seleção e o seu apuramento para o Mundial. Isso é que é importante, é ganhar coletivamente. Sei lá, se pudéssemos arranjar uns particulares com equipas mesmo fraquinhas, daquelas equipas mesmo fraquinhas, talvez desse para dar um jeito", brincou Fernando Santos.

Depois, o selecionador nacional rejeitou a ideia de que os jogadores de FC Porto e Benfica possam tirar o pé no Portugal-Suécia, por causa do clássico de sábado: "Acredito nos meus jogadores. Se algum tivesse esse pensamento, com a relação pessoal e frontalidade que temos aqui, ter-me-iam pedido para não ir à Madeira. Ninguém o fez, pelo contrário. Não acredito nisso."

E mais: "Porquê falar só do clássico e não de todos os outros?", questionou o técnico, lembrando que, em França, Moutinho e Bernardo Silva têm a final da Taça da Liga. Por isso, todos os 25 jogadores seguiram para a Madeira, onde o técnico decidirá quem defronta os suecos (o benfiquista Lindelof é baixa entre os nórdicos).