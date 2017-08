Pub

Israel Cycling Academy é a única equipa do segundo escalão presente na Volta. Responsável elogia as formações portuguesas

Israel quer aparecer no mapa do ciclismo. O entusiasmo que reina no país em relação ao ciclismo de estrada é tal, que no próximo ano Jerusalém poderá receber a etapa inaugural da Volta a Itália. A Israel Cycling Academy é a equipa referência. Subiu de escalão, mas continua concentrada em levar jovens israelitas para outras andanças. Na Volta a Portugal, o objetivo passa por ganhar uma etapa, ainda que para já até esteja na liderança da juventude. Mais do que isso o diretor desportivo não ambiciona, até porque considera as equipas portuguesas de tal forma fortes que poderiam também elas ser da divisão Profissional Continental

A Israel Cycling Academy é mesmo a única equipa do segundo escalão do ciclismo presente na Volta. Todas as outras são Continentais, um degrau abaixo. Porém, o responsável Oscar Guerrero considera que não tem mais responsabilidade por isso. "As equipas portuguesas são Continentais por calendário e condições, mas têm uma estrutura de categoria Profissional Continental", salientou o espanhol, que foi um dos diretores da extinta Euskaltel-Euskadi. A formação israelita subiu este ano, depois de dois anos no terceiro escalão.

Guerrero salienta que a ambição dos donos da equipa é muito grande: "Com a parte da escola de formação de ciclista penso que é mesmo um projeto para durar." Apesar de ser uma equipa suportada por privados, recebendo ainda a ajuda do turismo de Israel, Guerrero considera que é uma estrutura estável, mesmo não tendo outros patrocinadores.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A ambição pode ser muita, mas o responsável quer que seja dado um passo de cada vez, antes de se começar a falar de uma possível subida ao World Tour (principal escalão). "Agora demos um passo grande. Vamos ver se conseguimos estar numa grande volta, mas sim, de momento a equipa está a crescer", referiu. E essa presença poderá até acontecer no próximo ano, caso a equipa receba um convite do Giro, se realmente se confirmar o arranque em Jerusalém, com o percurso a poder passar ainda por Telavive e também por Jericó, na Palestina.

Oscar Guerrero diz que em Israel há sub-23 talentosos, mas que "há que ter paciência a trabalhar com eles". "Quantos mais ciclistas praticarem, quantos mais se mostrarem neste projeto, mais fácil será que apareça um bom ciclista", afirmou. Apesar do nome, a equipa conta com ciclistas de várias nacionalidades. Na equipa profissional estão três israelitas, dois dos quais vieram à Volta a Portugal (Roy Goldstein e Guy Sagiv; o primeiro é campeão nacional de estrada, o segundo de contrarrelógio). No entanto, é o campeão nacional da Letónia que está a mostrar-se mais: Krists Neilands é o líder da juventude.

Chegam as decisões

Cumprido ontem o dia de descanso, faltam agora três etapas antes do contrarrelógio final em Viseu, na terça-feira. Raúl Alarcón lidera, mas as diferenças são curtas. Entre o espanhol e o quinto classificado, o colega Gustavo Veloso, estão apenas 39 segundos a separá-los. Ou seja, com a W52-FC Porto a ter ainda Amaro Antunes na terceira posição, Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira, a 24 segundos) e Vincente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé, a 34) são os principais rivais.

Porém, com a etapa da Torre na segunda-feira, mesmo quem tem mais de um minuto de desvantagem, como João Benta (Rádio Popular-Boavista) ou dois homens da Efapel, Henrique Casimiro e Sérgio Paulinho, ainda podem ter uma palavra a dizer