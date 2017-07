Pub

A clássica Porto-Lisboa foi uma prova de ciclismo criada em 1911 que se realizava praticamente todos os anos. Como o próprio nome indica, a corrida ligava as duas cidades do país, numa extensão de cerca de 330 quilómetros. Antes da criação da Volta a Portugal, era a rainha das competições de bicicleta em Portugal, que arrastava muita gente para as estradas para ver o pelotão passar, com especial foco nas passagens pela subida de Santa Clara, em Coimbra; a rampa das Padeiras, em Alcobaça; as lombas de Vila Franca do Rosário, perto da Malveira, e à entrada em Lisboa na Calçada de Carriche. Desenrolou-se entre 1911 e 2004, mas a partir dos anos 70 perdeu alguma importância e popularidade porque foi dividida em duas etapas. O primeiro vencedor foi o francês Charles George, da equipa Lusitano. Pedro Soeiro, da Carvalheiros/Boavista, venceu as duas últimas edições (2003 e 2004).