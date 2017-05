Pub

"Inovação pode ajudar-nos a ser sempre o clube número um", diz Nuno Gomes

O Benfica tem uma ajuda tecnológica no desenvolvimento dos seus jogadores, em parceria com a Microsoft. No Benfica LAB, o gigante informático fornece aos encarnados ferramentas que permitem analisar a performance dos jogadores para a melhorar, isto tanto nos craques do momento como no desenvolvimento de jovens atletas.

"Não é fácil, mas é o sonho deles e estamos aqui para os ajudarmos a alcançarem o seu sonho de serem jogadores profissionais de futebol", diz Nuno Gomes, à revista Wired.

No ano em que o clube procura chegar ao inédito tetracampeonato, a publicação britânica fez um trabalho sobre a ligação dos encarnados à Microsoft e como a tecnologia está a ajudar o clube a ter mais sucesso.

"Queremos mais. A nossa filosofia é ser o clube que inova e o primeiro em Portugal a ter novas tecnologias. Inovação pode ajudar-nos a ser sempre o clube número um", acrescenta o antigo avançado do Benfica e da seleção nacional.

Domingos Soares de Oliveira, CEO do clube da Luz e que define a estratégia de usar tecnologia para ganhar vantagem sobre os rivais, diz que o objetivo é "encontrar o talento certo na altura certa". "Mas acreditamos que a tecnologia e inovação nos podem ajudar a ter uma melhor performance", acrescenta.

"O desafio, hoje em dia, na ciência do desporto é usar modelos que nos ajudem a tomar melhores decisões", acrescenta Soares de Oliveira.

Para ter uma ideia de como funciona a tecnologia, clique aqui.

O responsável pelo Benfica LAB, Bruno Mendes, descreve como os modelos informáticos pegam em dados em bruto e usam esses dados para definir treinos específicos e prevenir lesões. Tudo através da "cloud", com vantagens tanto ao nível de capacidade de armazenamento de dados como do seu procesamento.

Esta não é a única incursão da Microsoft no futebol, visto já trabalhar como gigantes como o Real Madrid.

"O futuro do desporto está a inclinar-se cada vez mais para a dependência de dados e informação", diz Steve Fox, responsável de software de Microsoft, que trabalha com o Benfica.