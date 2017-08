A equipa do Benfica no relvado no momento em que era tocado o hino português no Estádio Olímpico de Amesterdão, ainda antes de o jogo ter início. O carneiro que surge na fotografia ao lado de uma criança era a mascote da banda municipal de Amesterdão

O Benfica conquistou a segunda (e última) Taça dos Campeões Europeus do seu historial a 2 de maio de 1962, batendo o Real Madrid de Di Stéfano, Gento e Puskas na final de Amesterdão, por 5-3, com dois golos de Eusébio. "Espírito de equipa: frescura física, jogo de conjunto e iniciativa de ataque foram atributos do Benfica para a vitória sobre a técnica individual do Real Madrid", lia-se na primeira página do DN, que recordava que a equipa mesmo estando "duas vezes em desvantagem no marcador alcançou a meta do triunfo com inegável merecimento". Puskas colocou os espanhóis em vantagem aos 17" e voltou a marcar aos 22". A sorte da eliminatória parecia traçada, mas Águas e Cavém igualaram a partida ainda no primeiro tempo, só que em cima do intervalo Puskas voltou a marcar. Na segunda parte, Coluna empatou novamente a final e Eusébio decidiu o jogo com dois golos, o primeiro de penálti.