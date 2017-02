Pub

LaMelo é o mais novo de uma família de jovens talentosos que inclui Lonzo, candidato a próximo n.º 1 do draft da NBA

A marca de cem pontos num jogo está para um basquetebolista como uma montanha ainda mais difícil de alcançar do que o topo de Everest para os alpinistas. Wilt Chamberlain ganhou a eternidade quando a conseguiu, em 1962, mantendo-se até hoje como o único da história a ter alcançado a mítica fasquia dos três dígitos na NBA.

Há mais exemplos noutros campeonatos e escalões, mas ainda assim de uma raridade que faz dessa lista uma das mais elitistas do desporto. Ora, o último nome que esteve quase a entrar para o clube foi o de LaMelo Ball, jovem de 15 anos que chegou até aos 92 pontos na vitória dos Chino Hills sobre os Los Osos, no campeonato interescolar da Califórnia, escalão etário que antecede o basquetebol universitário na pirâmide do desporto dos EUA.

O feito de LaMelo Ball não é recorde no basquetebol colegial, cujo registo histórico mostra que já houve 19 basquetebolistas masculinos e seis femininas a alcançar a marca de cem pontos desde 1913. A última a consegui-lo foi Epiphanny Prince, que chegou aos 113 num jogo a 2 de fevereiro de 2006. Em masculinos, há que recuar até 2003 e ao nome do arménio Tigran Grigorian.

LaMelo é o mais novo de três irmãos numa família que tem despertado as atenções dos media norte-americano. Lonzo, LiAngelo e LaMelo tratam bem o apelido: Ball. Exímios com a bola de basquetebol em mãos, estão todos eles lançados para uma futura carreira na NBA.

O mais velho, Lonzo, base de 19 anos da reputada universidade UCLA, está mesmo apontado como possível primeira escolha do próximo draft da NBA. LiAngelo, o irmão do meio, é atualmente o principal jogador dos Chino Hills, a mesma equipa onde joga LaMelo, que na última partida aproveitou a ausência do irmão para reivindicar para si o protagonismo, com os incríveis 92 pontos. Ambos estão também já comprometidos com a UCLA.

Os 92 pontos de LaMelo foram a melhor reação possível à primeira derrota dos Chino Hills na temporada, no jogo anterior. "Os meus rapazes ficam doidos quando perdem. Ele começou on fire , a atacar o cesto desce cedo, e na segunda parte "enlouqueceu"", reagiu o pai babado, LaVar Ball, sobre a performance de LaMelo, que marcou 41 dos seus 92 pontos no último período da partida.

Os cem pontos podem ter ficado por alcançar, mas LaMelo e os irmãos Ball parecem destinados a causar impacto no basquetebol.