Filipe Albuquerque (fez dupla João Barbosa e tinha Christian Fittipaldi como suplente) seguia em primeiro quando sofreu um toque de Taylor, que viria a cortar a meta em primeiro.

A vitória na mítica prova das 24 Horas de Daytona esteve perto de ter as cores portuguesas. Filipe Albuquerque e João Barbosa (e Christian Fittipaldi) acabaram em segundo lugar, atrás do Cadillac DPi da equipa Konica Minolta.

O triunfo foi polémico, já que, a sete minutos do fim, um toque entre Ricky Taylor e Albuquerque levou o português a fazer um pião e a perder o primeiro lugar para Taylor, que estava no segundo lugar e a atacara a liderança do português.

E depois de alguns minutos à espera da decisão da organização, que decidiu não penalizar Taylor não considerando que houve algum abalroamento ou manobra ilegal. Apesar da polémica o triunfo foi para o Cadillac DPi, que assim fez um regresso em grande às corridas de protótipos com os dois primeiros lugares na corrida dominando todo o fim de semana.

"Não corro assim. Obviamente que vou fazer o que a equipa mandar mas bateu-me claramente na traseira", explicou o piloto de Coimbra, no final da corrida. Filipe Albuquerque e João Barbosa alternaram entre o primeiro e o segundo lugar com o Cadillac número 10 até ao toque entre os dois carros ser decisivo nos minutos finais.

O Aston Martin da equipa de Pedro Lamy terminou na 12ª posição da categoria GT Daytona (33ª da geral).