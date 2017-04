Pub

A tenista norte-americana publicou uma foto na rede Snapchat onde dá a entender que estará a espera do primeiro filho

A tenista norte-americana Serena Williams, que na segunda-feira vai regressar à liderança do 'ranking' mundial, deixou esta quarta-feira entender, numa 'selfie' publicada no Snapchat, que está grávida.

Na foto, capturada pelos meios de comunicação norte-americanos, a jogadora, que está vestida com um fato de banho amarelo e se apresenta de perfil, exibe uma barriga saliente, que parece indicar uma gravidez, corroborada pela legenda "20 semanas".

Williams não joga qualquer torneio desde que derrotou a sua irmã Venus na final do Open da Austrália, em janeiro, e conquistou o 23.º título do Grand Slam da sua carreira, desempatando com a alemã Steffi Graf para se tornar na segunda tenista mais vitoriosa de sempre em majors, a apenas um título da australiana Margaret Court.

A atual número dois mundial, que na segunda-feira vai ascender à posição ainda ocupada pela alemã Angelique Kerber, anunciou no início de março que não iria participar nos torneios de Indian Wells e Miami, devido a problemas nos joelhos.

Caso se confirme a gravidez, Williams, de 35 anos, irá falhar os restantes Grand Slam da temporada, designadamente Roland Garros (28 de maio a 11 de junho), Wimbledon (03 a 16 de julho), e Open dos Estados Unidos (28 de agosto a 10 de setembro).