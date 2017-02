Pub

Liga angolana arranca com três treinadores portugueses

O campeonato angolano de futebol, mais conhecido por Girabola, arranca esta sexta-feira com dois jogos e uma promessa de maior competitividade na corrida pela conquista do título na posse do 1º de Agosto.

Com a presença de três treinadores portugueses - Vaz Pinto (Recreativo do Libolo), Paulo Torres (Interclube) e Sérgio Traguil (Santa Rita de Cássia) - entre as 16 equipas, a edição de 2017 traz a expectativa de um "Girabola com equilíbrio e três candidatos ao título", na perspetiva de João Paulo Costa, o último técnico luso campeão em Angola, em 2015, ao comando do Libolo.

Em declarações à Lusa, o treinador português, de 44 anos, que deixou a formação do Cuanza-Sul no final da última temporada, faz uma análise dos principais favoritos e defende que "o futuro campeão angolano" sairá do trio constituído por 1.º de Agosto, detentor do título, Petro de Luanda, 'vice' na época transata, e Libolo, a sua antiga equipa.

"O 1.º Agosto, enquanto vencedor do ano anterior, porque mantém a sua estrutura, apesar de os seus dois jogadores de referência no ataque, o Gelson e o Ary Papel - que concretizaram muitos golos na época anterior - terem saído", sublinha.

De acordo com João Paulo Costa, a formação orientada pelo bósnio Dragan Jovic poderá ressentir-se das saídas dos dois elementos, que acabaram por reforçar entretanto o Sporting: "Acho que diminuíram o que podem ser as competências e as capacidades do 1.º de Agosto".

Já em relação ao Petro de Luanda, o treinador português valoriza a importância da estabilidade que se verificou no plantel de uma época para a outra.

"Acredito que será uma equipa que estará também muito forte nessa concorrência, até porque foi segundo no campeonato anterior e mantém os seus jogadores de referência e a equipa técnica", frisa.

Por fim, o técnico não esquece o Recreativo do Libolo, que comandou durante cerca de um ano e meio e ao serviço do qual conquistou um campeonato, uma Taça e uma Supertaça de Angola.

"Manteve a estrutura do ano anterior e reforçou-se comparativamente ao último ano em quantidade e qualidade", conclui.

A edição de 2017 do campeonato angolano de futebol da primeira divisão começa esta sexta-feira com os encontros 1º Maio de Benguela-Recreativo da Caála e Santa Rita-Recreativo do Libolo, tendo este último a particularidade de opor dois técnicos portugueses: o estreante Sérgio Traguil no Santa Rita e o já experiente Vaz Pinto, que orientou no ano passado a Académica do Lobito.