Empate com o Benfica na antepenúltima jornada foi decisivo

O FC Porto colocou um ponto final num ciclo de 19 anos sem vencer o campeonato nacional na temporada 1977-/78, sagrando-se finalmente campeão. Com José Maria Pedroto como treinador (foi o seu primeiro título), os dragões golearam o Sporting de Braga na última jornada por 4-0, numa altura em que Pinto da Costa era já o chefe do departamento de futebol do clube. O título e a festa, contudo, tinham já sido comemorados na 28.ª e antepenúltima ronda, após um empate a um golo com o Benfica.

"Pelas ruas do Porto festejou-se a conquista antecipada do título, pensando que aquela magra vantagem [um ponto] será suficiente para o FC Porto ser campeão", lia-se no DN da altura, com Pedroto também a deixar umas indiretas: "O empate é escandaloso para nós. Desafio a imprensa a dizer que este Benfica remetido a uma defesa de turma de terceiro plano tem estofo de campeão."