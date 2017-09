Pub

A seleção portuguesa sub-20 perdeu, nesta noite de domingo, a final do Junior World Trophy com o Japão (14-3) numa partida que foi interrompida a 12 minutos do fim devido às bátegas de água que punham em causa a segurança dos atletas.

Depois de tanto esforço e entrega foi amargo para os Lobitos Luís Pissarra e António Aguilar verem o seu invicto e glorioso trajeto - não esqueçamos que para aqui chegarem sagraram-se campeões europeus levando de vencida Holanda, Roménia e Espanha, e atingiram a final após vitórias diante do anfitrião Uruguai (20-18), Hong Kong (31-24) e Fiji (16-13) - ser interrompido antes do apito final do árbitro, quando dominavam um Japão que vencia o jogo é verdade, mas se limitava até aí quase sempre a defender as sucessivas ondas de ataque português, muito prejudicadas por um tempo inclemente.

A muita chuva que caiu na capital uruguaia durante todo o dia deixou o relvado do Estádio Charrúa de Montevideu - que viu serem ali realizadas hoje quatro partidas seguidas para definirem a classificação final da prova! - em condições impróprias para passear sequer com botas cardadas e cajado, quanto mais para disputar uma final do Junior World Trophy (Mundial B do escalão). Competição que serviu para apurar o vencedor que ascende à elite deste escalão, ou seja, ao Mundial A do próximo ano, onde moram potências como Nova Zelândia, Inglaterra, África do Sul, França, Austrália, Irlanda, Gales e Escócia entre outras, substituindo a despromovida Samoa.

Com grandes porções do terreno cobertas por enormes poças de lama, desde início a bola mostrava-se muito difícil de controlar e o jogo desenrolava-se preferencialmente ao pé. E depois de 10 minutos iniciais em que o jogo decorreu exclusivamente em cima da área de 22 portuguesa, os Lobitos tomaram conta do jogo e acamparam com armas e bagagens no meio-campo nipónico.

Perante o olhar do presidente da Federação Portuguesa de Rugby, Luís Cassiano Neves, que se deslocou propositadamente ao Uruguai só para esta final - não houve dinheiro para a preparação adequada da nossa seleção, mas felizmente não faltou para a deslocação, do mal o menos... - os jogadores portugueses batiam-se como leões (marinhos...) perante os favoritos e mais pesados japoneses (tinham marcado 16 ensaios nos anteriores três jogos) , mas não conseguiam montar jogadas com muitas fases, algo que esta seleção privilegia.

Hoje não era dia para isso, pois a oval escapava-se como enguia molhada. E a sucessão de mêlées (motivadas por adiantados) e alinhamentos (fruto dos pontapés para fora, única forma de ganhar terreno) tornou o jogo feio, monótono e com pouco interesse.

Até que aos 25"do nada surgiria o primeiro ensaio da final. À saída da nossa área de 22, o médio de abertura Jorge Abecassis (realizou um Mundial fantástico, diga-se desde já), demorou eternidades num pontapé para tentar colocar a bola fora e o excelente asa Faulua Makisi (natural de Tonga) foi rápido a carregar, teve sorte no ressalto e deslizando qual skate pela água durante uns bons metros fazia o ensaio inaugural da final... e o seu sexto na prova!

A perder por 7-0 a equipa nacional retomou o domínio do jogo e, com mais posse de bola, voltou a inclinar o campo. Mas nestas dificílimas circunstâncias climatéricas a equipa mais leve, que corre atrás do prejuízo e mais procura construir tem vida muito dificultada em relação a quem só defende e se limita a destruir.

E assim não espantou que até ao intervalo o resultado não tivesse sofrido qualquer alteração, com o Japão a seguir para os balneários na frente por 7-0.

A chuva não parava de cair aos baldes e para mal das nossas cores, forte reinício nipónico e aos 47" a mêlée japonesa voltou a mostrar a superioridade que manifestou ao longo do encontro. E após uma sucessão de faltas nacionais em formações em cima da área de ensaio portuguesa, o árbitro deu justo ensaio de penalidade para os asiáticos, que passavam assim para 14-0.

Portugal voltou a reagir, mas cada vez era mais difícil praticar râguebi nestas condições. Com a entrada do médio de formação Martim Cardoso os Lobitos aceleraram o jogo e intensificaram o seu domínio. Aos 55" Abecassis, numa penalidade, fazia os primeiros pontos nacionais (14-3).

Mas logo a seguir, ao minuto 68, o juiz do encontro chamou os dois capitães e perante as crescentes bátegas de água resolveu, para segurança dos atletas, interromper a final mandando os jogadores para os balneários! E depois seria o comissário técnico da final a decidir que o jogo não seria retomado, pelo que o Japão venceu o Junior World Trophy, indo em 2018 jogar no Mundial A deste escalão.

Não esqueçamos que os nipónicos são a 11.ª potência do ranking mundial onde Portugal é 25.º, vão organizar o Mundial de seniores em 2019, têm 122 mil jogadores e 360 clubes! Ou seja, uma realidade completamente distinta dos pigmeus sub-20 portugueses que tão bem se bateram e saem da América do Sul de cabeça erguida.

E depois da preparação desadequada - relembramos que não lhes foram dadas hipóteses de realizar qualquer jogo de preparação pelas dificuldades financeiras federativas! - a equipa nacional foi unanimemente considerada a surpresa da prova. Ambiciosos, bem organizados, dotados de espírito guerreiro e com alma até almeida, os Lobitos mostraram argumentos que fazem sonhar com o futuro próximo da modalidade no nosso país. Assim também o queiram, e para tal trabalhem, os responsáveis federativos...