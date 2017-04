Pub

O ciclista português Ivo Oliveira alcançou este sábado o décimo lugar na prova da disciplina olímpica de omnium dos Mundiais de pista, que decorrem em Hong Kong até domingo.

Ivo Oliveira completou as duas primeiras provas - scratch e tempo race - no décimo posto, não sendo tão feliz na prova de eliminação, onde foi penúltimo.

Desta forma, Ivo Oliveira entrou para a quarta e última prova pontuável para a geral de omnium, a corrida por pontos, na 14.ª posição. O português ganhou uma volta ao pelotão, pontuou em dois sprints intermédios e ganhou o sprint final.

A boa prestação de Ivo Oliveira na corrida por pontos garantiu-lhe o décimo lugar final, com 77 pontos, cumprindo a meta estabelecida pelo selecionador nacional, Gabriel Mendes, que passavam por terminar no 'top 10'.

O francês Benjamin Thomas sagrou-se campeão do mundo, com 149 pontos, mais dois do que o neozelandês Aaron Gate e mais 11 do que o espanhol Albert Torres, que também subiram ao pódio.

Desta forma, terminou a prestação de Portugal nestes Mundiais de pista.

O melhor resultado foi alcançado na sexta-feira por Ivo Oliveira, com a sexta posição em perseguição individual. João Matias foi o outro representante luso, tendo como melhor desempenho o 19.º lugar na corrida por pontos.