Youtuber inglês vibrou com golos no Dragão

Ellis Platten esteve a assistir ao FC Porto-Nacional do último sábado

Ellis Platten é o autor das contas de YouTube e Twitter AwayDays, dedicadas ao futebol, e este fim de semana visitou Portugal e publicou um vídeo no Estádio do Dragão, onde esteve no sábado, junto à claque portista, a assistir ao FC Porto-Nacional.

O jovem inglês, que costuma publicar vídeos nos estádios ingleses e europeus, vibrou com os sete golos da equipa de Nuno Espírito Santo e até aprendeu os cânticos dos adeptos do FC Porto.

O canal AwayDays tem mais de 14 mil subscritores e este vídeo já é um dos mais populares no YouTube, para os utilizadores portugueses.