Um escorregão de Felipe fez escorregar a liderança

FC Porto esteve a ganhar com um grande golo de Corona, mas João Carvalho, um médio emprestado pelo Benfica ao Vit. Setúbal, fez o empate que gelou o entusiasmo no Dragão

O FC Porto falhou o objetivo de chegar ao primeiro lugar, empatando 1-1 em casa com o Vitória de Setúbal, depois de ter estado a ganhar. A equipa de Nuno Espírito Santo ficou na mesma a um ponto do Benfica, antes de ir jogar precisamente à Luz na próxima jornada, dia 1 de abril - não conseguindo assim aproveitar o empate do líder, no sábado, em Paços de Ferreira, para tomar de assalto a liderança antes do clássico.

O Vit. Setúbal tirou quatro pontos ao FC porto e cinco ao Benfica nesta época, o que é extraordinário. Fê--lo, ontem, defendendo quase sempre, e bem, procurando perder tempo desde os 5 minutos (Bruno Varela ate aos 20" esteve três vezes no chão...), mas também jogando. E aos 56" João Carvalho recebeu a bola na área, Felipe escorregou no momento certo e o jogador emprestado pelo Benfica bateu Casillas.

O escorregão de Felipe foi o escorregão da equipa. Foi a única oportunidade do Vitória em todo o jogo, o único remate da segunda parte, mas o jogo é assim e nem com 50 mil espectadores, o que há muito não se via, a equipa conseguiu voltar a bater Bruno Varela.

O FC Porto tinha-se adiantado sobre o intervalo num grande golo de Corona, de pé esquerdo, a passe com bola alta de Óliver. Foi o golo da jornada, mas serviu de pouco. A equipa tinha entrado mal, com uma grande carga nervosa, mas a partir dos 20" assentara e criara oportunidades de golo, incluindo uma bola ao poste (Marcano) e outra de André Silva falhada de forma incompreensível.

Só que depois do intervalo o FC Porto não foi à procura do segundo, antes procurou o controlo e baixar o ritmo. Teve o azar de sofrer o empate, mas depois não esteve bem. André Silva ainda atirou de cabeça ao poste, mas no resto do tempo a equipa apostou demasiado no "chuveirinho", sem elaborar as jogadas, o que permitiu ao Vitória concentrar-se no meio da área.

O Vitória jogou em 4-2-3-1, defendendo muito, jogando com Santana à direita do ataque e com Amaral, normalmente extremo, pelo meio, tentando tirar partido da sua velocidade. João Carvalho tentava fazer a ligação a partir da esquerda e a equipa foi sempre organizada e com o foco bem definido: era tirar pontos ao FC Porto. E conseguiu-o com mérito e com a sorte que é sempre preciso ao jogo, nomeadamente nas duas bolas que viu bater no ferro da sua baliza.

O FC Porto só tinha empatado em casa uma vez, com o Benfica, de resto era só vitórias, mas ontem não foi capaz de resolver o problema. Não teve lucidez e apostou demasiado no chuveirinho, quando podia ter desenvolvido mais o jogo de combinações, porque os homens de Couceiro já só defendiam na área. A pressão de chegar à liderança era grande e o desgaste de quarta-feira em Turim também ajudava à menor lucidez. Nuno apostou em Jota para o lugar de Corona - esteve muito tempo lesionado e não aguentava - e depois tirou Layun e colocou Otávio, ficando Jota a fazer o corredor, antes de, nos descontos, trocar André Silva por Depoître. Mas estava escrito que ainda não seria desta.