Um dragão já muito acelerado começou com goleada ao Estoril

Pub

Sérgio Conceição apresentou o onze que foi treinando na pré-época e, apesar da lesão de Soares, conseguiu quatro golos, dois deles do suplente Marega e um com a ajuda do videoárbitro

O FC Porto abriu com goleada o campeonato - 4-0 ao Estoril -, num jogo com várias histórias mas que correspondeu, sobretudo, à continuação da pré-época da equipa agora treinada por Sérgio Conceição, que apareceu já rodada e ganhou com facilidade numa partida bastante aberta e que teve também dedo de VAR (videoárbitro).

Há jogos de fim de época como há jogos de início de época - o de ontem foi um deles. Duas equipas ainda à procura da sua identidade, uma pressionada, o FC Porto, com novo treinador, estádio cheio, a outra, o Estoril, mais à vontade porque não tinha grande coisa a perder com um primeiro jogo no Dragão. Foi isso que se foi vendo - FC Porto a fazer a despesa do jogo, Estoril sempre organizado e depois dependente do que pudessem fazer os seus homens mais ofensivos, todos bons de bola.

Sérgio Conceição, como se tinha percebido, aproveitou a pré-época para preparar uma equipa, um onze, para este primeiro jogo, ou para os primeiros jogos. Nem tudo lhe correu bem, com Soares a sair lesionado à meia hora, ele que tinha estado lesionado e recebeu um grande abraço do treinador quando foi obrigado a sair, depois de um longo pique que quase dava o primeiro golo. Sinal de que se esforçou para estar neste jogo. Mas foi Marega, que substituiu o brasileiro, a resolver o problema da primeira parte: canto para o Estoril, a bola foi para o outro lado do campo. Mano tocou para o guarda-redes Moreira com pouca força, Marega intrometeu-se, rápido, e de um toque só de fora da área marcou. De resto, o segundo, ainda antes dos 10" do segundo tempo, também foi de um ressalto que isolou Brahimi, que não falhou frente a Moreira.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Ou seja, os dragões resolveram cedo o problema e por isso puderam fazer os adeptos desfrutar, com alegria, desta primeira jornada. Mas houve mais coisas de início de época, como os golos falhados por Aboubakar, que nem jogou mal, mas não pode perder situações como aquela aos 61", num canto, em que Moreira falhou e ele entrou nas costas, de cabeça, e com a baliza aberta conseguiu falhar o alvo.

O domínio portista foi claro, o Estoril apareceu na pare final e Jorman Aguilar, que substituiu André Claro, atirou a bola a bater na barra exterior e antes Casillas tinha-se feito notar em duas boas defesas. A equipa de Pedro Emanuel tem qualidade individual no ataque, como se sabe, mas isso só se viu na parte final. No primeiro tempo quase só pôde defender, embora André Claro tenha tido um bom 1x1 com Danilo, passou-o e da esquerda cruzou para a bola ainda beijar a barra exterior. Foi sempre um Estoril macio, que deixou Hugo Miguel, normalmente um árbitro tão atreito a marcar faltas, a acabar o jogo só com 30 (18 do FC Porto, 12 do Estoril). Normalmente, o árbitro lisboeta passa das 40...

Houve, como é óbvio, coisas boas e outras menos boas nos homens da casa. Nas melhores, um Brahimi lutador, um Óliver lúcido, um Aboubakar diligente e ainda um Felipe sereno. O FC Porto mudou a forma de jogar, mas ontem foi uma equipa mais temperada na hora da pressão alta - nos jogos a doer não se pode dar espaço ao adversário. O que mostrou foi a capacidade para jogar em contra-ataque, sobretudo em ataques breves, embora muitas vezes faltasse ainda fluidez ao seu jogo, com decisões erradas que facilmente poderiam ter sido certas. Mas houve essa diferença: sempre pedal a fundo, mas menos equipa toda à frente. Mais equilíbrio e uma boa equipa é sobretudo uma equipa equilibrada. Marega fez o terceiro de cabeça a cruzamento de Óliver e Marcano o quarto ainda de cabeça num livre marcado por Óliver, este com a ajuda do VAR, porque primeiro o assistente tinha dado erradamente fora-de-jogo a Marcano. Hugo Miguel esperou e deu golo fazendo o gesto da TV. Na primeira parte tinham sido invalidados dois ao FC Porto, corretamente, mas aí era Ricardo Santos o assistente e esse é dos melhores e não errou.