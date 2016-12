Três baixas no último treino do ano

Pub

Layún, Otávio e André Silva voltaram a trabalhar à parte

O plantel principal do FC Porto continuou a preparar este sábado o encontro frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos, na próxima terça-feira, para a Taça da Liga. Mais uma vez Nuno Espírito Santo não pôde contar com os lesionados Layún, Otávio e André Silva.



O trio prosseguiu os respetivos tratamentos, no caso de André Silva complementado com trabalho de ginásio. Chidozie trabalhou com o FC Porto B, enquanto Rui Pedro, da formação secundária, se juntou ao plantel principal.



Os Dragões voltam ao trabalho este domingo, primeiro dia do ano, para o tradicional treino aberto no Estádio do Dragão, de entrada livre. As portas abrem às 15.00 e a sessão tem início às 16.00.