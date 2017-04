Super Dragões garantem que cântico não se repetirá

Pub

Claque azul e branca emitiu um comunicado onde garante que cânticos não se irão repetir

Após a polémica em torno do cântico que os Super dragões entoaram no jogo de andebol ente o FC Porto e o Benfica, a claque do clube emitiu um comunicado através da sua página na rede social Facebook, onde esclarece alguns pontos e garante que a música "não se vai repetir".

"Todos os elementos deste grupo, conforme provam diferentes artigos publicados nas redes sociais, estiveram e estão solidários com a tragédia ocorrida com a equipa brasileira da Chapecoense. A letra da música entoada no dia de ontem no referido jogo, não é mais do que uma sátira sem quaisquer consequências reais. Ainda assim, e por percebermos que a mesma foi interpretada como ofensiva, quer a direção esclarecer que tal não se vai repetir", pode ler-se na publicação, onde é referido o minuto de silêncio em memória de Eusébio a título de exemplo do "respeito demonstrado pelos adversários e vidas humanas".

A terminar, os Super Dragões apelam "à união de todos os portistas" e pedem que "não se distraiam com manobras de diversão que apenas pretendem desviar o foco do principal objetivo" do FC Porto.

Veja o comunicado na integra: