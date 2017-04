Pub

Empate com o Sp. Braga (1-1), na 29.º jornada da I Liga, deixou dragões a três pontos das águias.

O FC Porto empatou em Braga (1-1) na 29.ª jornada da I Liga e ficou a três pontos do líder Benfica,

Pedro Santos adiantou o Sp. Braga logo aos seis minutos de jogo, e ainda desperdiçou uma grande penalidade ante do intervalo. Depois no segundo tempos os dragões cresceram no jogo e chegaram ao empate aos 62', com um golo do brasileiro Soares.

Os dragões pressionaram e tiveram mais oportunidades, mas não conseguiram virar o resultado e alcançar os três pontos na Pedreira. Os nervos tomaram conta de alguns jogadores e Brahimi foi expulso, já depois de ter sido substituído.

O FC Porto perdeu assim dois pontos. Tem agora 68 pontos, contra 71 do Benfica (3-0 ao Marítimo), enquanto o Sp. Braga caiu para o quinto lugar, com 51, a dois do Vitória de Guimarães (3-2 em Chaves). O Sporting, que na próxima jornada recebe o Benfica, é terceiro, com 63 pts.