Pub

Bilhetes foram vendidos a 25 euros

O FC Porto anunciou hoje já ter vendido a totalidade de bilhetes para sócios do clube para a visita ao Benfica, no sábado, da 27.ª jornada da I Liga de futebol, pouco depois de ter iniciado a venda.

Os ingressos para o 'clássico' entre os dois primeiros classificados, separados por um ponto, foram colocados à venda pelo preço unitário de 25 euros.

A venda foi processada com algumas restrições, tendo sido exclusivamente para sócios detentores de lugar anual com a quota de janeiro de 2017 e que tenham assistido a pelo menos 11 jogos da época em curso no Estádio do Dragão.

A fila começou a ser formada ao princípio da noite de segunda-feira e cada pessoa pôde adquirir apenas um bilhete mediante a apresentação obrigatória do respetivo cartão de sócio ou cartão de cidadão.

O jogo entre o Benfica e o FC Porto está marcado para sábado, pelas 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde vão estar pelo menos 3.250 adeptos dos 'azuis e brancos'.