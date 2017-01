Soares vai ser reforço e Guimarães sonha com André André

Pub

Avançado brasileiro recusou a China para assinar pelos dragões, que podem incluir jogadores no negócio para baixar o preço

O FC Porto está a negociar com o Vitória de Guimarães a contratação do avançado brasileiro Soares. Como moeda de troca, os vimaranenses pretendem receber de volta André André, que chegou da Cidade Berço na última temporada.

O avançado brasileiro tinha também uma proposta da China, oferta que o Vitória de Guimarães estava mais inclinado a aceitar, devido aos números envolvidos, na ordem dos sete milhões de euros, mas depois de saber do interesse dos azuis e brancos o jogador, que na temporada passada representou o Nacional da Madeira, não hesitou em escolher o FC Porto.

Dadas as boas relações entre os dois clubes, veja-se o caso do empréstimo de Marega ao V. Guimarães, tudo indica que Soares possa mesmo ser reforço do FC Porto nesta reabertura de mercado. Os dragões, no entanto, não parecem dispostos a pagar os sete milhões de euros que o clube chinês ofereceu aos minhotos, admitindo colocar no negócio alguns jogadores menos utilizados por Nuno Espírito Santo, um deles o médio André André, que na época passada, curiosamente, trocou a Cidade Berço pela Invicta.

A concretizar-se o regresso de André André a Guimarães, poderá até ser a título definitivo, pois o médio de 27 anos não pretende, para já, uma cedência temporária, tanto que até já rejeitou uma oferta do Sporting de Braga neste defeso.

Ontem, à hora do fecho desta edição, ainda decorriam negociações para a concretização do negócio, mas tudo indica que a operação possa ser concluída hoje. Soares chegou a Guimarães por empréstimo do Clube Sportivo Paraibano, mas os vimaranenses acabaram por comprar 50% do seu passe em outubro do ano passado, a troco de 500 mil euros. O restante está nas mãos do antigo internacional português Deco, que foi o responsável pela colocação de Soares (assim como de Raphinha e Pedro Henrique) em Guimarães.

Otávio e Telles elogiam treinador

Nuno Espírito Santo, treinador do FC Porto, recebeu ontem vários elogios dos jogadores Otávio e Alex Telles, que reconheceram a uma TV brasileira que já aprenderam muito com o técnico português.

"O campeonato português está mais evoluído do que o do Brasil, até a nível tático. Aprendi muito taticamente com todos os portugueses com quem trabalhei. Com Nuno não foi diferente, aprendi muita coisa. Ele dá-me confiança a cada dia, tem o grupo na mão, todos gostam dele e está a fazer um belo trabalho de treino", disse Otávio.

Já Alex Telles reconhece o lado humano do treinador. "Está sempre a perguntar como estamos. Para mim é uma experiência muito boa. É a primeira vez que trabalho com um treinador português e estou muito satisfeito por trabalhar com Nuno", salientou.