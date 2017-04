Soares segura dragão na corrida: só Bas Dost rende mais pontos

Pub

Desde fevereiro, golos do avançado brasileiro valeram a conquista de seis pontos. Números estão ao nível de Dost, Mitroglou e Ruiz. Soares distingue-se desde o início da época

Apesar da derrapagem do clube nas últimas semanas, a tendência saiu reforçada em Braga: desde início de fevereiro, é Soares quem segura o FC Porto na corrida pelo título. O avançado brasileiro marcou por 11 vezes em dez jornadas, sendo decisivo para a conquista de seis pontos. Na análise aos golos que influenciam diretamente os resultados da I Liga, só Bas Dost rende mais.

As contas a partir do início de fevereiro - após a transferência de Tiquinho Soares do Vitória de Guimarães para o FC Porto -, refletem as últimas 10 jornadas do campeonato e são fáceis de fazer. O sul-americano, de 26 anos, chegou, viu e venceu no Estádio do Dragão, mostrando-se tão decisivo como Bas Dost, no Sporting, Kostas Mitroglou, no Benfica, e o emergente Alan Ruiz na equipa leonina. Aliás, como o brasileiro já era determinante no Vitória de Guimarães, só o holandês do Sporting o supera nas contas dos totais de golos que valeram pontos desde o princípio da época.

Desde a estreia de dragão ao peito (a 4 de fevereiro, frente ao Sporting), Francisco Soares rendeu seis pontos ao FC Porto, tantos como Mitroglou ofereceu no mesmo período ao Benfica e um a menos do que os que Bas Dost e Alan Ruiz garantiram, cada um por si, ao Sporting, nessas dez jornadas [ver tabela]. O n.º 29 da equipa azul e branca foi o principal responsável pelos três pontos conquistados diante do Sporting (bisou no primeiro jogo, uma vitória por 2-1), assegurou dois ao desfazer o nulo com o Boavista (0-1) e resgatou um anteontem, na visita ao Sp. Braga (1-1).

Só os golos de Bas Dost (que evitaram a derrota com o Tondela e empates com Moreirense e Nacional) e Alan Ruiz (impedindo o desaire com o Vitória de Guimarães e igualdades com Moreirense, Rio Ave e Arouca) valeram mais pontos nestas dez jornadas, contribuindo para a reaproximação do Sporting - agora a cinco pontos do FC Porto. O holandês, líder destacado da lista de melhores marcadores da I Liga (28 golos), ajudou diretamente à conquista de 20 pontos, pela equipa leonina, no total da temporada. Contudo, nesse somatório, Soares também se destaca.

O ponta-de-lança brasileiro já tinha sido decisivo para a conquista de seis pontos pelo Vitória de Guimarães, clube que representou na primeira metade da época. Então, ofereceu o triunfo frente ao Nacional (2-1, com bis), desfez o empate em Braga (1-2) e evitou a derrota frente ao Sporting (3-3). No total da temporada, saíram das suas botas golos que valeram 12 pontos.

Além de Bas Dost, entre os principais goleadores do campeonato, ninguém é tão decisivo. No total, os golos de Mitroglou deram nove pontos ao Benfica, os de André Silva ofereceram oito ao FC Porto (todos antes da chegada de Soares ao Dragão), os de Alan Ruiz renderam sete ao Sporting (todos nas últimas 10 jornadas) e os de Jonas contribuiram para dois pontos do emblema da águia - um deles o precioso 1-1 do clássico entre portistas e benfiquistas, que vale a liderança da I Liga. Marega (dez pontos do Vitória de Guimarães), Welthon (oito do Paços de Ferreira) e Rui Fonte (sete do Sporting de Braga) também mostraram pendor decisivo.

Diretor-geral também foi expulso

Além do golo de Soares e do deslize do FC Porto (que viu alargar-se para três pontos a distância para o líder Benfica), o jogo de Braga ficou marcado por alguns casos polémicos, com os portistas a reclamarem um penálti por assinalar. Brahimi viu o cartão vermelho, já no banco de suplentes. E não foi o único: a ficha de jogo refere que também o team manager, Rui Lowden, e diretor-geral dos dragões, Luís Gonçalves, foram expulsos: o primeiro ao mesmo tempo que Brahimi (88"), o segundo já após o final da partida.

Quanto ao futebolista argelino, o FC Porto alega, na newsletter Dragões, que o quarto árbitro Tiago Antunes decidiu expulsá-lo do banco de suplentes devido a um comentário em francês, "mesmo sem perceber" o que Brahimi disse.