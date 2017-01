Soares promete dar tudo: "Não existem bolas perdidas para mim"realizar um sonho"

Pub

Avançado brasileiro ex-Vitória de Guimarães admite estar a "viver um sonho" ao mudar-se para o Dragão

Soares, reforço da equipa principal de futebol do FC Porto, revelou hoje que está "a realizar um sonho", prometendo "uma grande época".

O avançado brasileiro, que chegou do Vitória de Guimarães, prometeu ainda empenho para ajudar os 'dragões' a alcançar os objetivos pretendidos.

"Sou um jogador que não gosto de desistir facilmente, não existem bolas perdidas para mim. Tenho a certeza que vou dar o meu máximo para ajudar o FC Porto", começou por dizer o Soares em declarações ao Porto Canal.

O jogador explicou ainda que escolheu o FC Porto "pela grandeza do clube", admitindo estar a "realizar um sonho".

"Estou a dar um grande passo na minha carreira. E acredito que com a grandeza do FC Porto e com a ajuda dos meus novos companheiros vou evoluir ainda mais", afirmou ainda.

Aos adeptos Soares deixou a seguinte mensagem: "Acreditem na equipa do FC Porto que, com certeza, vai dar grandes vitórias. Vamos fazer uma grande época".

O FC Porto garantiu hoje a contratação de Soares, avançado de 26 anos, por quatro épocas e meia, ficando com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, anunciou o clube da I Liga portuguesa de futebol.

O ponta de lança brasileiro, que se desvinculou do Vitória de Guimarães no final da semana, é a primeira contratação para a equipa de Nuno Espírito Santo neste mercado de Inverno.

Após uma época e meia no Nacional, no qual somou 16 golos, Soares mudou-se depois para Guimarães, mantendo a veia de goleador, com oito golos em 21 jogos.