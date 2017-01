Soares já treinou sob o olhar de Pinto da Costa

Soares, reforço de inverno do FC Porto, cumpriu a primeira metade da época no Vitória de Guimarães

Soares, reforço de inverno do FC Porto, estreou-se esta terça-feira nos treinos do dragões, num apronto matinal que contou também com a presença do presidente do clube, Pinto da Costa.

A presença de Soares, avançado brasileiro contratado ao Vitória de Guimarães, foi a grande novidade do treino matinal do FC Porto esta terça-feira. O reforço de inverno já integrou os trabalhos de preparação do jogo com o Estoril, da 19.ª jornada da I Liga (sábado, 18:15), embora ainda não possa alinhar pelos dragões na visita à equipa canarinha.

O atacante viu o quinto cartão amarelo no último encontro pelos vimaranenses (uma vitória, por 1-2, em Braga) e terá de cumprir um jogo de castigo.

No primeiro treino de Soares com a camisola azul e branca, também foi notada a presença do presidente do FC Porto, Pinto da Costa. O dirigente esteve a acompanhar os trabalhos dos dragões no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival (Gaia).