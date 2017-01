Soares esperado na segunda-feira para reforçar o ataque portista

Pub

Avançado do V. Guimarães já não foge aos dragões. Hoje a equipa de Nuno Espírito Santo defronta o Rio Ave

Soares, avançado brasileiro do Vit. Guimarães, já não foge aos dragões. O DN sabe que o acordo com o Vitória para a transferência do futebolista está fechado, tendo a SAD portista aceitado permitir que o atacante de 26 anos só se apresente no centro de treinos do Olival a partir de segunda-feira.

O Vitória de Guimarães pretendia contar com Soares para o dérbi contra o Sporting de Braga, agendado para amanhã, e o FC Porto acedeu à exigência, podendo assim integrar o atacante nos trabalhos do plantel orientado por Nuno Espírito Santo a tempo de já contar com ele para a deslocação a Alvalade, agendada para 4 de fevereiro.

O Vitória chegou a pedir o envolvimento de André André nas negociações, mas o FC Porto recusou ceder o médio, tendo-se disponibilizado a emprestar Sérgio Oliveira, dispensado pelos azuis e brancos. Porém, o Desportivo de Chaves também manifestou interesse no internacional sub-21 e fechou, com o FC Porto, o acordo para a transferência de Rafael Assis, médio brasileiro que tem sido uma das revelações da I Liga.

O médio de 26 anos estava a ser seguido por Nice, Marselha, Bétis e Sporting e esteve com um pé e meio no Sp. Braga. Porém, o FC Porto acabou por desviar o jogador, num negócio que se fechará em cerca de dois milhões de euros e que permite que Assis fique em Chaves até ao final da época. Até ao fecho do mercado, o FC Porto ainda procura transferir Adrián López e Depoitre, podendo por isso recrutar mais um atacante.

Os dragões, entretanto, defrontam nesta tarde (16.00, Sport TV1) o Rio Ave com o objetivo de reduzirem a desvantagem de quatro pontos para o Benfica, que só joga amanhã. Este jogo irá marcar o regresso de Luís Castro a uma casa que bem conhece, mas o agora treinador dos vilacondenses não vê nisso uma vantagem. "Não é por conhecermos mais ou menos o FC Porto que vamos jogar de forma diferente. A pressão está muito mais do nosso lado do que do lado do FC Porto, porque este jogo é mais difícil para nós", referiu.