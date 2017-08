Soares a contas com uma mialgia

Pub

Avançado brasileiro treinou à parte dos companheiros durante a sessão de trabalho desta segunda-feira. Rafa Soares e Rui Pedro também estiveram entregues ao departamento médico

O avançado brasileiro do FC Porto, Tiquinho Soares, treinou à parte dos companheiros durante a sessão de trabalho desta segunda-feira, devido a uma mialgia de esforço na coxa direita. Rafa Soares (entorse no tornozelo esquerdo) e Rui Pedro (em gestão de esforço) também estiveram entregues ao departamento médico.

A dois dias do arranque dos azuis e brancos, Sérgio Conceição não contou com mais dois futebolistas. O lateral Diogo Dalot integrou o treino da equipa B, enquanto Mikel não se apresentou ao serviço por estar a caminho dos turcos do Bursaspor.