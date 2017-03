Soares, a boa energia do Porto que também motiva André Silva

Pub

Domingos e António Sousa elogiam reforço contratado ao V. Guimarães e dizem que ele e o jovem português se complementam

Tiquinho Soares, contratado ao V. Guimarães no mercado de inverno, estreou-se em fevereiro, já marcou sete golos em seis jogos (só ficou em branco diante da Juventus) e foi fundamental nas cinco vitórias obtidas pelo FC Porto e no excelente momento da equipa. Antes da chegada do brasileiro, a equipa de Nuno Espírito Santo tinha uma média de 1,7 golos por jogo, com Soares subiu para 2,3.

À partida houve quem pensasse que André Silva poderia ser prejudicado com a chegada do avançado brasileiro, até porque foi substituído nos dois primeiros jogos em que Soares atuou e frente ao Boavista ficou no banco. Mas a goleada ao Nacional (7-0) mostrou que são perfeitamente compatíveis - André Silva melhorou até a sua rentabilidade a nível de golos com a companhia de Soares: marca a cada 104 minutos com o brasileiro em campo (três golos em 313 minutos). Antes só a cada 149 minutos.

Domingos Paciência, autor de 142 golos em 379 jogos ao serviço do FC Porto, garante ao DN que André Silva beneficia com a presença de Soares, "pois além deste liberta espaço na frente, é um concorrente direto pelo mesmo lugar, e faz que tenha de trabalhar mais se quiser jogar".

Domingos mostra-se cauteloso quando questionado se esta dupla tem potencialidades para entrar na galeria dos melhores da história do clube: "O sistema preferencial de Nuno Espírito Santo será sempre, na minha opinião, o 4X3X, o que obriga à deslocação de um deles para as alas. Ou seja, não será possível haver uma dinâmica de entendimento como a que existia, por exemplo, entre mim e o Kostadinov, pois jogávamos efetivamente como uma dupla."

O que não quer dizer, salienta, que não possam ser muito úteis ao FC Porto em simultâneo, "pois têm faro pelo golo e sabem jogar dentro da área ou sair um pouco desse espaço mais central". Neste momento, André Silva soma 20 golos, 15 na I Liga, que o tornam o melhor goleador português do FC Porto deste século, ultrapassado os 19 golos de Postiga em 2002-03. Quanto a Soares, já faturou em 16 ocasiões (14 no campeonato), embora nove tenham sido pelo V. Guimarães.

Domingos Paciência elogia Nuno por ter apostado no imediato em Soares frente ao Sporting, poucos dias depois da sua chegada. E com os resultados que se conhecem, pois marcou os dois golos da vitória (2-1). "Poderia ter tido a tentação de lhe dar algum tempo de adaptação, mas aproveitou o seu bom momento, um pouco à semelhança do que Bobby Robson fez com Drulovic, quando chegou do Gil Vicente" (o sérvio marcou 13 golos na segunda metade da temporada de 1993-94).

António Sousa, outra grande figura do FC Porto, percebeu cedo que Soares iria ser muito importante na estratégia portista. "Disse logo que ele iria ter grande sucesso, não só devido à sua grande qualidade individual e coletiva mas também porque tem uma enorme vontade de vencer. Era óbvio que a equipa precisava de um jogador com as suas características", realça. E não se mostra surpreendido com a sua veia goleadora. "É normal que esteja a conseguir marcar mais do que no Guimarães, pois uma equipa grande cria mais ocasiões, deixando-o em ótimas condições de finalização."

Na sua opinião, os dois goleadores do FC Porto "complementam--se, pois têm características diferentes, com André Silva mais fixo na área e Soares muito cómodo a descair para os flancos". E não duvida de que esta dupla "irá ficar cada vez mais afinada com o tempo, com André Silva a beneficiar do espaço aberto pelo seu companheiro de equipa no ataque".