Entrevista com Dino Baggio, ex-internacional italiano que jogou na Juventus, entre outros clubes

Antigo internacional italiano e ex--jogador da Juventus elogia bastante os comandados de Allegri e diz mesmo que a vecchia signora é uma das mais sérias candidatas a vencer a Liga dos Campeões. Dino Baggio reconhece que Casillas poderá ser importante para os dragões, devido à grande experiência na Champions, mas não acredita em surpresas por parte da equipa de Nuno Espírito Santo. Para ele, os italianos poderão resolver a eliminatória nesta noite na Invicta.

FC Porto e Juventus, dois históricos da Liga dos Campeões, lutam por um lugar nos quartos-de-final. Qual o favorito?

A Juventus. Tem uma grande equipa e apostou forte para voltar à final. Vendeu um jogador muito importante, Pogba, mas conseguiu construir uma equipa ainda mais forte do que na temporada passada. Pelo que conheço das duas equipas, o FC Porto não tem grandes hipóteses, a Juventus é muito mais forte. É claro que no futebol tudo pode acontecer, mas vejo a Juventus como clara favorita. Aliás, vejo-os como os principais favoritos a chegarem à final, ao lado do Real Madrid.

Mas o FC Porto já eliminou nesta temporada uma das principais equipas italianas, a Roma, no play-off da Liga dos Campeões...

Sim, e mereceu. Comentei esse jogo em Itália e estiveram muito bem. Não começaram bem a temporada e se calhar ninguém esperava essa reação do FC Porto na altura, mas venceram com toda a justiça. Já vi outros jogos e noto que o FC Porto está a crescer, mas ainda é pouco para a Juve. Repito, só num grande dia o FC Porto conseguirá ultrapassar a Juventus.

Quais os pontos fortes desta Juventus?

É uma equipa muito equilibrada, muito forte a defender, sofre muito poucos golos, sobretudo porque não dá muito espaços aos avançados dos adversários, e depois tem também um ataque muito poderoso. Destaco Higuain e Dybala, são fortíssimos. Se o FC Porto conseguir anular estes dois jogadores terá uma palavra a dizer, mas será bastante complicado.

Casillas é a voz da experiência neste FC Porto, pelo menos no que diz respeito à Liga dos Campeões. É um ponto a favor da equipa portuguesa?

Sim, sem dúvida. É um dos melhores do mundo e tem muita experiência, que poderá transmitir aos colegas. Será a principal arma do FC Porto, acredito. Não quer isto dizer que estará sempre em jogo, mas as suas defesas e a sua segurança poderão transmitir muita confiança ao grupo. Na Juventus isso também funciona da mesma forma com Buffon. Casillas é um jogador extraordinário, ficará na história do futebol mundial, e para o FC Porto é certamente um privilégio contar com um futebolista desta dimensão.

Destaca mais alguém?

Gosto muito do Alex Telles, não percebi porque o Inter de Milão não ficou com ele na temporada passada. É um defesa moderno, que ataca muito bem e também não dá muitos espaços na defesa. Será mais complicado para ele se Allegri jogar com uma defesa de cinco, terá menos espaço para correr, mas será um dos jogadores mais perigosos para a Juventus.

Arrisca algum prognóstico para esta primeira mão no Porto?

Penso que a Juventus pretende resolver a eliminatória no Dragão, pois entre este e o próximo jogo da Liga dos Campeões tem dois jogos muito complicados na Serie A, contra Nápoles e Milan, por isso acredito que não quer deixar a eliminatória para decidir em Itália. Acredito que vence por 2-1. Um empate, com golos, também não será um mau resultado.