Conceição garante que o FC Porto vai a Braga para ganhar

O treinador do FC Porto garantiu este sábado que os dragões têm qualidade para ir a Braga buscar os três pontos na quarta jornada da I Liga, e disse que a equipa está preparada para as dificuldades

O técnico da equipa portista defende que todo o grupo está motivado para seguir a onda de bons resultados - em três jogos o FC Porto garantiu três vitórias - e que o sucesso frente ao Sporting de Braga apenas depende do desempenho dos seus jogadores.

"Nunca sabemos qual é o jogo que pode ser difícil. Este vai ser mais um que, em termos teóricos, poderá ser o mais difícil, mas também poderá não ser assim no próprio jogo. Depende do jogo, de como abordarmos o jogo. Depende do FC Porto, de termos qualidade para ir a Braga buscar os três pontos", referiu em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição admitiu ainda que o avançado Soares é o único indisponível para este encontro, desvalorizando, no entanto, essa situação.

"Soares é um jogador importante como todos os outros. Já fizemos dois jogos sem ele e ganhámos. Gostava de ter todos os jogadores disponíveis, infelizmente não contamos com ele, mas contamos com todos os outros", referiu o técnico.

O treinador falou ainda do mercado, referindo que não deseja mais saídas, mas não excluiu a entrada de novos jogadores.

"O meu desejo é que o mercado feche rapidamente. Há coisas que acontecem para destabilizar a cabeça dos jogadores. Não quero que ninguém saia. Quanto as entradas poderão acontecer e eu desejo que aconteça", confidenciou.

Sérgio Conceição falou ainda da relação que tem com o treinador da equipa minhota, ainda assim, referiu que dentro de campo isso não terá qualquer relevância.

"O Abel foi para Braga na altura em que eu lá estava. Nutro por ele uma grande simpatia. Fez bom trabalho na equipa b, e meritoriamente está na equipa principal. Mas este jogo não é o Sérgio contra o Abel ou o Sérgio contra o presidente Salvador. É o FC Porto contra o Braga", lembrou.

Sobre a partida, Conceição espera uma boa partida entre duas equipas "que estão num bom momento".

"Vai ser um bom jogo com o FC Porto num bom momento, e o Braga também. Nesse sentido poderá ser um bom espetáculo. São duas equipas que estão bem a nível de resultados, em nível de dinâmica de jogo já é uma conversa diferente", atirou.

O FC Porto joga este domingo em casa do Sporting de Braga, às 20.15 horas, numa partida relativa à quarta jornada da I Liga, e que será arbitrada por Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.