Treinador do FC Porto explicou que "jogar em 30 metros" dificultou o encontro frente ao Tondela, juntamente com o constante jogo longo do adversário

Sérgio Conceição era um treinador satisfeito após a vitória, por 1-0, no terreno do Tondela. deixando também créditos ao adversário pelas dificuldades que criou aos dragões.

"Uma equipa que está a ganhar sempre teme sempre, é normal. Num lance de bola parada ou longa pode sempre acontecer algo", afirmou, em declarações à Sport TV, sobre as tentativas finais do Tondela em chegar ao empate.

"Estávamos precavidos para o jogo do Tondela. É difícil jogar contra uma equipa que faz jogo direto constante. A agressividade está sempre presente e, a jogar assim, vai ser muito difícil para qualquer equipa levar pontos de Tondela", acrescentou.

Dizendo também que "não foi um espetáculo brilhante", até porque "o Tondela jogava só na frente", explicou que o FC Porto tentou sempre "meter a bola no chão e meter uma dinâmica interessante".

"Podíamos ter feito três ou quatro golos. No final houve uma oportunidade para o Tondela, mas é normal, eles queriam pontuar", disse também, não deixando de dizer que "estas vitórias são saborosas".