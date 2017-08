Sem fôlego para muito fogo Dragão vence pelo pragmatismo

Pub

Com menos dois dias de descanso, equipa de Sérgio Conceição não deu sequência às exibições recentes mas chegou para vencer perante um Tondela que só ameaçou o empate no fim

Sem o brilhantismo da sequência de seis jogos quando marcou 22 golos, o FC Porto passou à justa na deslocação a Tondela, perante um adversário que nunca virou a cara à luta e conseguiu, durante boa parte do tempo, atrapalhar a dinâmica ofensiva da equipa de Conceição. Com menos dois dias de descanso - que nesta altura da época fazem alguma diferença -, os dragões acabaram notoriamente fatigados e ainda apanharam um susto mas venceram com justiça.

Nem a tarde abafada em Tondela impediu que o Estádio João Cardoso, a estrear relvado, estivesse praticamente cheio para um confronto que historicamente não permitia boas recordações aos dragões - apenas tinham ganhado metade dos jogos à equipa da casa. Pepa optou por jogar as suas fichas numa equipa mais defensiva do que a que utilizara na primeira ronda (Bruno Monteiro entrou para o onze, de modo a reforçar a presença em frente aos centrais em detrimento do mais criativo Pedro Nuno), enquanto Sérgio Conceição foi obrigado a dar a titularidade a Marega (a primeira do maliano na I Liga com a camisola do FC Porto), em virtude da lesão de Tiquinho Soares.

Como era de esperar, a formação visitante entrou mais forte, obrigando o Tondela a preocupar-se mais com a proteção da sua área do que em incomodar Casillas. E a equipa de Pepa fê-lo bem, mesmo entregando o domínio ao adversário. Sem espaço, com Óliver a jogar longe dos dois avançados, o FC Porto atacou muito mas sem conseguir criar grandes ocasiões para incomodar Cláudio Ramos. Um bom contra-ataque que resultou numa jogada individual de Corona culminada com um remate intercetado por David Bruno, aos 21 minutos, foi o melhor que a equipa conseguiu nesse período inicial.

A partir daí, os beirões começaram a estender-se no terreno, chegando várias vezes a zonas mais ofensivas e ganhando alguns lances de bola parada que nunca conseguiram aproveitar. Com isso, foram dando mais espaços atrás, permitindo que o FC Porto chegasse em melhor posição à sua zona ofensiva. Brahimi (28") deu o sinal, com um remate que lhe saíu torto, mas o golo chegaria mesmo, à passagem do 37.º minuto. Corona na direita conseguiu centrar mas a defesa do Tondela cortou para a entrada da área, onde surgiu Alex Telles a rematar de primeira. A bola saiu enrolada na direção de Aboubakar, com o camaronês a dominá-la muito bem e a rematar de imediato para uma boa defesa de Cláudio Ramos; na recarga, o avançado dos azuis de brancos não perdoou, voltando a celebrar um golo oficial pelos dragões 16 meses depois.

Até ao intervalo, o FC Porto ainda criou mais uma boa ocasião, a cruzamento de Ricardo que a dupla atacante não conseguiu desviar para a baliza, respondendo o Tondela em cima do apito, por Hélder Tavares, a rematar torto.

Poste e sustos

Para o segundo tempo, Pepa fez entrar Tomané, dada a incapacidade da equipa em segurar a bola na frente mas caberia ao FC Porto a primeira ocasião para voltar a fazer funcionar o marcador. Ao livre por baixo de Alex Telles, Felipe, sem marcação, respondeu com um remate que saiu rente ao poste de Cláudio Ramos.

Com as duas equipas entregues a uma luta sem quartel, os lances de perigo escasseavam. Uma fuga de Brahimi pela esquerda não teve resultados práticos, uma vez que ostondelenses evitaram o remate, mas logo a seguir o 0-2 só não surgiu por infelicidade: uma arrancada de Corona deixou a bola à disposição de Aboubakar, que arrancou um tiro poderoso apenas travado pelo poste direito.

Conceição retirou então o discreto Óliver mas, a partir daí, o Tondela começou a criar algum perigo e a ameaçar o empate. Primeiro quando Casillas falhou a interceção a um passe de Boyd, valendo Alex Telles a afastar para canto; depois, num cruzamento remate de David Bruno que obrigou o espanhol a aplicar-se; e, já perto do final, num lance em que Wagner surgiu sem marcação pela esquerda, apenas para rematar à figura do guardião contrário. Pelo meio, Marega ainda obrigou Cláudio Ramos a aplicar-se, depois de mais uma bola afastada pela sua defesa para a entrada da área, mas a notória fadiga da equipa pouco mais permitiu. Sem mais golos, o FC Porto segurou os três pontos com pragmatismo, mantendo assim, para já, a liderança da I Liga.