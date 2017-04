Pub

Pinto da Costa defendeu hoje, depois do empate do FC Porto com o Benfica (0-0), que ainda há muito campeonato de futebol pela frente e que, caso não aconteçam "coisas anormais", os 'dragões' podem ganhar todos os jogos.

"[Empate] significa um ponto para cada um e que as posições ficaram na mesma, com o Benfica à frente um ponto com muito campeonato pela frente", começou por dizer o presidente portista, na zona mista, após o fim do Benfica-FC Porto, da 27.ª jornada, que acabou empatado 1-1.

Pinto da Costa assumiu que acredita que os 'dragões' podem vencer todos os jogos até ao final do campeonato, "se não acontecerem coisas anormais como aconteceram no FC Porto-Vitória de Setúbal".

Insistentemente questionado sobre se está preocupado com questões de arbitragem, o líder 'azul e branco' escusou-se a responder: "Deve querer que eu fale de arbitragem, mas eu não falo".

O presidente do FC Porto garantiu que a equipa está confiante de que pode ganhar qualquer jogo e apresentou a exibição dos seus jogadores hoje, no estádio da Luz, como prova disso.

"[O FC Porto] não ganhou, podia ter ganho. Foi um jogo muito bem disputado, foram duas grandes equipas, com um bom árbitro. Não há nada a dizer", concluiu.

Com o empate de hoje, o Benfica soma 65 pontos, mais um do que o FC Porto.