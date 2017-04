"Se ganharmos todos os jogos vamos ser campeões"

Pub

Nuno Espírito Santos abordou o jogo com o Belenenses (18.15, sábado). Boly vai jogar no lugar de Marcano.

Nuno Espírito Santo continua a acreditar no título nacional, embora o FC Porto já não dependa só de si próprio para conquistar o campeonato, após o empate na Luz (1-1), no clássico da última jornada.

"Temos de nos focar. Sabemos que não podemos ter qualquer falha. Acredito que se ganharmos 100% dos nossos jogos vamos ser campeões", disse o treinador portista, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses (sábado, às 18.15).

Para chegar ao título, Nuno Espírito Santo acredita que a força mental será muito importante: "Sabemos que o controlo emocional é um dos fatores. Estamos numa fase decisiva, mas temos trabalhado isso desde o início. Sabíamos que tínhamos um grupo jovem, mas acho que estamos melhor e temos ultrapassado esses desafios e temos tido esse controlo emocional. Só há uma forma de ultrapassar esses desafios que é com trabalho e com apoio dos colegas."

O jogo é com o Belenenses. "Um adversário que já defrontámos duas vezes época e sabemos que vai ser um jogo claramente difícil, pelo que temos de maximizar os aspetos individuais e coletivos. Vamos jogar diante os nossos adeptos, com o Dragão cheio para conseguir o objetivo de ganhar e conquistar três pontos no nosso caminho", disse Nuno Espírito Santo, que empatou na primeira volta da I Liga com os azuis do Restelo.

Para vencer é preciso "conseguir materializar toda a produção ofensiva e manter a solidez defensiva, conquistar espaço, dominar o jogo e fazer golos. Esse é o caminho".

No clássico, o técnico dos dragões, disse que o lance sofrido por Jonas, que deu origem ao 1-0, era grande penalidade. Mantém essa ideia? "Hoje é quinta-feira, sexta ainda vamos ter treino. Vamos gastar o nosso tempo com o jogo, o único foco é a equipa do FC Porto", respondeu...

E ignorou o dérbi lisboeta (dia 22, em Alvalade): "Desde o primeiro dia que traçámos um objetivo único, que nos faz trabalhar no máximo das nossas forças, que é a conquista do título nacional. O calendário diz que o nosso próximo jogo é que é o mais importante. Temos de concentrar-nos apenas e só em nós."

Face ao castigo de Marcano, Nuno terá de fazer alterações no centro da defesa. "As rotinas não mudam. Vai entrar um jogador, o Boly, que já tem jogado, e que seguramente vai corresponder. Tem trabalhado muito bem e sempre que foi chamado o seu rendimento foi ótimo. Queremos manter a consistência defensiva, ser uma equipa que consegue controlar ataque adversário. A presença do Boly dá-nos confiança máxima", atirou o técnico.