"Saiu de Madrid para continuar a provar que é um dos melhores"

Michel e César Sanchez conhecem bem o compatriota e elogiam o seu valor. Mas sobre o regresso à seleção espanhola dizem que dificilmente a aposta deixará de ser em De Gea.

O excelente momento de forma de Iker Casillas (o FC Porto tem a defesa menos batida das principais ligas europeias) tem passado fronteiras e sido tema de conversa sobretudo em Espanha, com o eventual regresso à seleção em foco. Fora das opções desde que Julen Lopetegui tomou conta dos destinos da Roja, há quem defenda o regresso do guardião de 35 anos, mas praticamente todos entendem a posição de Casillas em não querer voltar para ser suplente, como admitiu recentemente.

"Ele foi titular durante muitos anos e venceu tudo o que havia para vencer com a seleção. Lopetegui decidiu apostar em De Gea, sobretudo devido à sua juventude, e Casillas entendeu. Lopetegui nunca lhe fechou as portas da seleção, não acredito nisso, e ele já o disse. Penso que todos querem Casillas na Roja, mas foi ele que preferiu não regressar como suplente e isso tem de se entender. Não é uma questão de orgulho apenas, são muitos sentimentos juntos", afirmou Michel, antigo jogador do Real Madrid e da seleção espanhola ao DN.

"Tenho visto que está bem. Mas nunca ninguém duvidou das qualidades de Casillas. É um dos melhores do mundo e em Portugal continua a provar isso mesmo. Saiu de Madrid, onde sempre jogou, para continuar a provar que é um dos melhores do mundo", salientou Michel.

César Sanchez, ex-guarda-redes que partilhou o balneário com Casillas no Real Madrid, também não tem dúvidas sobre o valor do guardião portista. "É um dos melhores do mundo e por isso tem valor para estar na seleção. No entanto, a aposta tem sido em De Gea, outro grande valor do futebol espanhol, e dificilmente, para já, Lopetegui mudará de ideias. Casillas percebe isso, já falou sobre o tema, e penso que nada mudará", disse.

"Têm saído muitas notícias sobre o seu bom momento de forma. É bom para ele e para o FC Porto. Ter um líder como ele em campo é muito bom e tenho a certeza de que o FC Porto sabe o importante que é ter um jogador da sua categoria", afirmou ao DN o agora treinador adjunto do Valência.

Tondela dá direito a renovação

O FC Porto defronta já esta sexta--feira o Tondela, em mais um jogo do campeonato. Essa partida, a 70.ª do guardião espanhol com as cores do Dragão, também pode marcar um novo vínculo entre Casillas e o FC Porto. Caso seja opção com o Tondela, como tudo indica, o internacional espanhol poderá exercer a opção de renovar o seu vínculo com os dragões por mais uma temporada, informação revelada pelo próprio numa recente entrevista à rádio espanhola Onda Cero.

Será este o último contrato de Casillas? Michel acredita que não. "Hoje em dia, os guarda-redes estão preparados para jogar muitos anos e Casillas ainda é novo. Pode fazer mais alguns anos ao mais alto nível, até porque joga numa posição em que o desgaste físico é menor. Será sempre uma opção sua, mas tem tudo para continuar por mais alguns anos", referiu.

Casillas já revelou que está bastante satisfeito na Invicta, admitindo mesmo permanecer no FC Porto até 2018. Quando chegou ao clube, na temporada passada, muito se especulou que o ex-futebolista do Real Madrid iria permanecer apenas uma época em Portugal, mas Casillas parece disposto a permanecer durante três temporadas. Depois, provavelmente, a sua carreira seguirá nos Estados Unidos.