Pub

O FC Porto venceu o Tondela por 4-0 e subiu provisoriamente ao primeiro lugar da Liga

O FC Porto venceu o Tondela por 4-0 e sobre à liderança da Liga, ficando agora à espera do que faz o Benfica em Braga para saber se irá ficar nesta posição no final da 22.ª jornada.

Os dragões sentiram algumas dificuldades perante um Tondela bastante atrevido, tendo apenas chegado ao golo nos instantes finais da primeira parte quando o árbitro Luís Ferreira mandou marcar um penálti, quando Soares caiu num lance com Osorio. André Silva aproveitou para abrir o marcador. Poucos minutos depois, o mesmo Osorio foi expulso outra vez num lance com Soares, por segundo amarelo.

Após um final de primeira parte polémico, os dragões ficaram com a missão facilitada e marcaram mais três golos por Rúben Neves (o momento alto da noite), Soares e Diogo Jota.

Com esta derrota, o Tondela mantém-se no último lugar da classificação, com os mesmos pontos que o Nacional.

Eis as equipas:

FC Porto - Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles; Rúben Neves; Jesús Corona, André André, Otávio; André Silva, Francisco Soares

Tondela - Cláudio Ramos; Jaílson, Yordan Osorio, Kaká, Ruca; Hélder Tavares, Claude Gonçalves, Pedro Nuno; Miguel Cardoso, Heliardo, Jhon Murillo.