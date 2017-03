Real Madrid atento a portista Felipe

Pub

O jornal O Jogo avança esta terça-feira que existem contactos entre os clubes para uma eventual transferência

O defesa-central Felipe está a ser alvo do interesse do Real Madrid, avança esta terça-feira o jornal O Jogo, revelando que os merengues têm acompanhado a evolução do brasileiro contratado esta época ao Corinthians.

O próprio jogador já terá conhecimento do interesse do clube de Cristiano Ronaldo devido aos contactos do seu empresário Giuliano Bertolucci com os responsáveis pelo emblema da capital espanhola.