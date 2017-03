Pinto da Costa:"Todos sabemos e sentimos as armadilhas"

Pub

Num artigo publicado na revista Dragões, o presidente do FC Porto comenta o momento atual da equipa, salientando que terá sido prejudicada em alguns jogos caso contrário seria líder isolada

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, na rubrica que assina habitualmente na revista Dragões faz uma análise da época do clube e ao atual momento de forma da equipa.

"Dificilmente a nossa equipa poderia estar melhor.

"Todos sabemos e sentimos as armadilhas que nos foram colocando no caminho - se não existissem seríamos líderes destacadíssimos - mas a tudo a equipa foi sabendo responder e chega à fase crucial cheia de saúde", escreveu, referindo-se às arbitragens de alguns jogos do FC Porto.

Pinto da Costa finaliza com uma nota para os adeptos do clube, dando destaque aos jogos realizados em casa. "Faltam dez jornadas para o final do campeonato, ainda muita coisa vai acontecer [...]. Termino só com um apelo, que todos nós tenhamos noção de que as armadilhas vão continuar e que o comportamento dos adeptos em momento algum dê margem aos que nos querem prejudicar".