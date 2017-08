Pinto da Costa vai reunir com Conceição nos próximos dias

Pub

O médico do FC Porto Nélson Puga, atualizou esta terça-feira o quadro clínico do presidente, um dia depois de ter deixado o Hospital de São João, e disse que o líder vai reunir com o treinador em breve

O médico do FC Porto, Nélson Puga, disse ao Porto Canal que o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, vai prosseguir a sua recuperação no Hospital da CUF, no Porto, um dia depois de ter deixado o Hospital de São João.

O clínico dos azuis e brancos explicou que o líder dos dragões já tinha tido alta hospitalar na segunda-feira, mas que tomou a decisão de manter-se internado, a fim de cumprir os tratamentos de fisioterapia.

Nélson Puga afirmou também que Pinto da Costa tem estado bastante atento ao quotidiano do clube e que deverá reunir com o treinador da equipa principal de futebol, Sérgio Conceição, nos próximos dias.

Recorde-se que o presidente dos vice-campeões nacionais estava internado no Hospital de São João desde a noite de 21 de julho, depois de uma queda em casa que lhe valeu a fratura de três costelas.