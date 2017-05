Pinto da Costa lida com pressões para a saída de Nuno

Pub

Máximo dirigente só tomará uma decisão após final do campeonato, embora Marco Silva já tenha sido sugerido

A continuidade Nuno Espírito Santo no FC Porto na próxima temporada não é um dado adquirido, apesar do treinador ter mais um ano de contrato. A palavra final caberá sempre a Pinto da Costa, que até agora não tomou uma decisão sobre o futuro do técnico.

Segundo informações recolhidas pelo DN junto de fontes do mercado, que habitualmente trabalham com os dragões, o líder portista tem sofrido algumas pressões para avançar para o despedimento de Nuno Espírito Santo, mas Pinto da Costa vai esperar pelo final da época para, então, analisar esta quarta temporada consecutiva dos dragões sem serem campeões nacionais.

Face à incerteza sobre a continuidade de Nuno, um dos nomes que já circula como possível alvo portista e que, segundo as mesmas fontes do mercado, já foi sugerido no Dragão, é o de Marco Silva, que no passado fim-de-semana viu confirmada a descida à II divisão inglesa do seu atual clube, o Hull City. Algo que pode ajudar à evolução de uma eventual transferência para o FC Porto é o facto de no contrato com o clube inglês estar previsto que Marco Silva possa sair a custo zero em caso de descida.

O nome do técnico de 39 anos há muito que agrada aos azuis e brancos (Marco Silva chegou a confirmar, em entrevista à Sport TV, abordagens num passado recente, quando o FC Porto despediu Lopetegui) e até o novo diretor para o futebol azul e branco, Luís Gonçalves, chegou a pensar nele para o Shakhtar Donetsk, onde foi também diretor desportivo antes de regressar a Portugal e ao FC Porto, na presente época.

De acordo com algumas fontes, contudo, a pressão feita até agora junto de Pinto da Costa ainda não foi a suficiente para se poder dizer que Nuno Espírito Santo é uma carta fora do baralho para a próxima temporada, pois o presidente não se mostra influenciado e convencido ao ponto de avançar já para o despedimento do técnico que chegou ao Dragão no início da presente temporada. Aliás, fonte do FC Porto também garantiu ao DN que a saída do técnico não está a ser analisada, recordando que este "tem mais um ano de contrato".

Época melhor, mas sem títulos

A total ausência de títulos nesta temporada é a principal crítica que os adeptos têm dirigido à equipa, mesmo que o FC Porto de Nuno tenha melhorado o seu registo desportivo no campeonato comparando com a época anterior. Quando falta uma jornada para o fecho da Liga, o FC Porto 2016/17 já tem mais pontos (76 contra 73), mais golos marcados (70/67) e muito menos sofridos (16/30) do que o plantel que na época passada foi conduzido por Lopetegui e, depois, por José Peseiro.

Já quando se compara este FC Porto com o de 2014/15 (época inteira do espanhol Lopetegui), o desempenho é inferior: nessa temporada os dragões somaram 82 pontos, sofreram apenas 13 golos e marcaram por 74 vezes, único registo que a atual equipa ainda pode igualar ou superar se bater domingo o Moreirense por 4-0 ou mais golos. Além disso, Lopetegui chegou aos "quartos" da Liga dos Campeões, enquanto Nuno caiu nos "oitavos".

Mas há um dado mais penalizador para o atual técnico. Desde que saiu Vítor Pereira, é o treinador com pior percentagem de vitórias nos dragões, a par de Luís Castro.