Pinto da Costa: "Já nos fizeram o funeral várias vezes"

O presidente dos dragões persiste na ideia de que a arbitragem têm grande responsabilidade no segundo lugar que a equipa ocupa

Na edição de abril da revista Dragões, Pinto da Costa volta a escrever o editorial, num texto em que o título é "Eu Acredito" em alusão à crença de que o clube vai conquistar o campeonato nacional. Dirigindo-se aos adeptos, quando ainda faltam sete jornadas para o final, o presidente insiste na ideia de que as arbitragens têm grande responsabilidade no segundo lugar que a equipa ocupa. "A nossa equipa já mostrou que tem qualidade de sobra para ser campeã e só não é líder destacada porque fatores que ultrapassam o rendimento em campo lhe retiraram pontos preciosos".

Pinto da Costa relembrou ainda os acontecimentos do clássico frente ao Benfica para dar exemplos desses fatores: "Todos nos lembrámos do que aconteceu [...] no jogo com o Vitória de Setúbal, com três penalidades bem evidentes, mais evidentes do que a foi assinalada contra nós na Luz [...] as armadilhas [...] só nos darão mais força [...] para combater os que não querem um campeonato justo [...] Ao longo desta época já nos fizeram o funeral muitas vezes, mas o que é verdade é que continuamos a lutar contra tudo e contra todos".