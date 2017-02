Pinto da Costa: "Há tantos caixões em Lisboa para nos enterrar..."

Pub

Líder dos dragões garante que o FC Porto está "pujante" e na luta pelo título

Pinto da Costa, presente na Volta ao Algarve em bicicleta para acompanhar a equipa dos dragões, falou da atualidade da equipa de futebol e do seu desejo em ver o FC Porto campeão, numa declaração à TVI onde não faltaram algumas farpas aos rivais de Lisboa.

"Ao longo destes anos como presidente do FC Porto já nos enterraram tantas vezes, já há tantos caixões preparados em Lisboa para nos enterrar que já levo isso na desportiva. Temos um objetivo e uma forma de trabalhar. Independentemente dos resultados serem piores ou não, não desistimos. É fazer melhor e esse melhor vem ao de cima, como se está a ver atualmente. Estavam preparados para pintar muitas casas e tiveram de guardar as tintas porque o FC Porto está pujante", atirou o presidente do FC Porto em declarações à TVI.