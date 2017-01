Otávio e Layún disponíveis, Maxi Pereira em dúvida

Pub

Otávio e Layún podem regressar frente ao Rio Ave, após várias semanas de ausência por lesão

O treinador do FC Porto disse hoje que Otávio e Layún já recuperaram e que "a utilização de Maxi pode ser hipótese para a receção de sábado ao Rio Ave, da 18.ª jornada da I Liga de futebol.

Otávio foi operado a uma hérnia inguinal e o mexicano tinha uma tendinite no adutor da perna esquerda.

"Os dois jogadores estão totalmente ao nosso dispor. Tiveram alta médica e isso é uma boa notícia para nós. Agora teremos que avaliar qual será a melhor opção para o jogo", explicou o treinador na conferência de imprensa de antevisão ao confronto com os vila-condenses.

Nuno Espírito Santo falou ainda da situação de Maxi Pereira, que na quarta-feira apenas efetuou ginásio e tratamento a uma contusão no joelho esquerdo.

"Maxi saiu com um pequeno problema no jogo passado [3-0 ao Moreirense], tem feito treino condicionado. No entanto, não está de parte a sua utilização", disse ainda o técnico dos 'dragões'.