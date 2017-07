Óliver é o novo número 10 portista

Pub

Já é conhecida a numeração oficial do plantel dos azuis e brancos. Espanhol fica com a camisola que era de André Silva na passada temporada. 6 que foi de Rúben Neves não tem dono

O FC Porto divulgou a numeração oficial do seu plantel e a principal nota que salta à vista tem a ver com o número 10 que passa de André Silva, entretanto transferido para o AC Milan, para Óliver Torres que na última época exibia o 30 nas costas.



Rúben Neves saiu e o 6 que era seu, para já, ainda não tem dono, mas atenção que o mercado está aberto durante mais um mês.



Eis a numeração do FC Porto 2017/2018:



1 - Casillas

2 - Maxi

3 - Martins Indi

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

5 - Marcano

7 - Hernâni

8 - Brahimi

9 - Aboubakar

10 - Óliver Torres

11 - Marega

12 - José Sá

13 - Alex Telles

14 - Mikel

15 - Rafa Soares

16 - Herrera

17 - Corona

18 - João Carlos Teixeira

19 - Layún

20 - André André

21 - Ricardo Pereira

22 - Danilo Pereira

23 - Diego Reyes

24 - João Costa

25 - Otávio

26 - Vaná Alves

27 - Sérgio Oliveira

28 - Felipe

29 - Soares

30 - Diogo Dalot

33 - Rui Pedro