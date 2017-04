Óliver e Felipe confiantes que o FC Porto vai ser campeão

Pub

Óliver e Felipe, futebolistas do FC Porto, acreditam que os 'dragões' vão "alcançar os objetivos propostos para esta época" e que passam pela conquista do título nacional.

No entanto, os atletas, que estiveram numa ação de promoção de uma marca de desporto, explicam que para isso acontecer é preciso muita concentração e trabalho.

"Não posso adivinhar o que vai acontecer nos próximos jogos. Mas temos que estar bem concentrados para alcançar o nosso objetivo", disse Felipe.

Óliver Torres é mais direto e mostrou que acredita que os dragões vão festejar no final da temporada.

"Acreditem que vamos conseguir o nosso objetivo. [Festejos nos] Aliados? Pensamos jogo a jogo, primeiro em Braga, mas temos esperança de chegar aos Aliados", afirmou o espanhol.

Depois ter regressado ao Dragão por empréstimo do Atlético, Óliver é agora jogador do FC Porto a título definitivo. Quando questionado sobre o futuro, o jogador explicou que deseja ficar muito tempo no clube.

"Agora que estou aqui em definitivo, quero ficar por muitos anos", finalizou.