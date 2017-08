Oficial: Rafa Soares cedido ao Fulham até final da época

Rafa Soares já foi apresentado com as cores do Fulham

Rafa Soares, lateral-esquerdo dos quadros do FC Porto, foi apresentado esta terça-feira como reforço do Fulham, clube do Championship (2.ª liga inglesa).

É mais um português no Fulham e mais um ex-portista na 2.ª liga inglesa. O Fulham confirmou esta terça-feira ter garantido o empréstimo do lateral-esquerdo Rafa Soares, do FC Porto, até final da temporada.

"Vim para ajudar o clube a alcançar os objetivos e espero ter uma grande experiência e fazer um bom trabalho. Tenho a ambição de evoluir como jogador e ajuda a equipa a fazer uma boa temporada. O Fulham tem reputação de Premier League e espero ajudar o clube a regressar ao lugar que pertence", afirmou o esquerdino português, de 22 anos, ao apresentar-se no clube onde alinha Rui Fonte (transferido do Sporting de Braga).

Formado no FC Porto, Rafa Soares já tinha passado as últimas temporadas emprestado a Académica e Rio Ave. Agora, embarca na primeira experiência internacional, no mesmo campeonato de ex-portistas como o técnico Nuno Espírito Santos e o futebolista Ruben Neves.