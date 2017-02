Pub

Artur Oliveira esteve seis épocas e meia em Portugal, primeiro ao serviço do Boavista e depois no FC Porto, onde se destacou na equipa que conquistou o penta. O antigo avançado, de 47 anos, esteve no Dragão a assistir ao jogo com a Juventus e hoje estará no Bessa com o coração dividido

Vai a assistir ao Boavista-FC Porto?

Vou estar no Bessa, claro. Vou matar saudades dos meus clubes aqui em Portugal. Um onde comecei e o outro onde conquistei títulos. Devo muito ao Boavista e ao FC Porto.

Tem acompanhado a Liga portuguesa?

Acompanho. O Boavista está a pagar o preço de ter descido de divisão e tenta reestruturar-se financeira e desportivamente para poder voltar a lutar pelos lugares de topo como no meu tempo. Há ainda um longo caminho a percorrer e o importante é garantir a manutenção e ir passo a passo. O FC Porto está bem agora, após três temporadas sem conquistar títulos, espero que seja este ano.

Vai estar a torcer por quem esta noite?

Vou estar de coração dividido. Como disse, sou grato aos dois clubes. Se fosse na última jornada, estaria a torcer pelo FC Porto, para ser campeão, visto que o Boavista teria a manutenção garantida...

Este FC Porto está muito diferente do que era no seu tempo?

É verdade. Quando estive no clube ganhámos tudo, foram épocas de grande sucesso, com a conquista do pentacampeonato inédito em Portugal. Nos últimos anos o FC Porto tem estado longe dos títulos. Nesta temporada as coisas começaram mal, mas aos poucos a equipa foi entrando nos eixos e, quando todos diziam que o Benfica seria campeão, o FC Porto conseguiu reduzir de seis para um ponto e agora tudo é possível.

O clássico da Luz poderá ser decisivo para o título?

Acredito que sim. Se o FC Porto chegar a esse jogo com um ponto de atraso ou na frente, pode sair de lá lançado para o título. A equipa vem de uma sequência de vitórias, que moralizaram os jogadores, e agora o importante é não tropeçar antes da ida à Luz. O FC Porto começou um pouco descrente, mas foi subindo e, com a perda de pontos do Benfica, as duas equipas ficaram próximas. O jogo na Luz será decisivo, mas será um campeonato disputado ponto a ponto até ao final, como na época passada.

Em 1992, como surgiu a hipótese de vir para Portugal?

Foi através de uma cassete de vídeo que foi mostrada ao FC Porto e ao Boavista. O Carlos Alberto Silva, então treinador do Porto, preferiu contratar o Paulinho César e o major Valentim Loureiro pediu para eu vir ao Bessa mostrar se era mesmo o jogador que vira na cassete. Fiz um grande Torneio do Porto, em que ganhámos ao FC Porto, e fiquei. Foi espetacular porque o mister Manuel José disciplinou-me e preparou-me para jogar mais tarde ao mais alto nível.

Na estreia oficial pelo Boavista marcou um golo ao Famalicão. Lembra-se?

Claro que sim. Felizmente fiz sempre golos nas estreias. No meu primeiro jogo na Champions fiz um golo em San Siro, onde o FC Porto venceu um poderoso Milan. Esse jogo foi marcante, porque nos mostrou que podíamos vencer qualquer equipa. Logo a seguir fomos à Luz vencer por 5-0 e conquistar a Supertaça.

O golo em Milão foi o seu melhor?

Marquei um de bicicleta na final da Taça de Portugal com o Sp. Braga, mas o mais marcante foi esse de Milão, porque foi na minha estreia na Liga dos Campeões.

Sente que foi importante nos dois clubes que representou?

Sabe, é gratificante voltar à cidade e as pessoas lembrarem-se de mim... como se tivesse sido ontem. É sinal de que o meu trabalho foi bem feito.

Portugal foi muito importante para si?

Olhe, só tenho pena de não me ter naturalizado português. Gostava de ter jogado pela seleção portuguesa e todos queriam a minha naturalização. Não quis porque não achava justo ocupar uma vaga de um português. Mas depois o Deco e o Pepe fizeram-no com sucesso. Se calhar teria feito uma carreira melhor na Europa.

Como foi a sua transferência do Boavista para o FC Porto?

Tinha propostas do Benfica, do Sporting e do Fenerbahçe. Disse ao major Valentim Loureiro que não queria ir para o estrangeiro sem ser campeão nacional. Acabei por ir para o FC Porto porque foi uma boa proposta para o Boavista, não me lembro de quanto, mas também por já estar habituado à cidade e ter uma relação próxima com o Aloísio.

Valentim Loureiro e Pinto da Costa foram importantes para si?

Foram mais do que presidentes, foram paizões para mim e fundamentais no meu sucesso. O major sempre preocupado, justo e honesto, tal como Pinto da Costa.

E qual o treinador que mais o marcou?

O Manuel José foi o meu primeiro treinador, que lapidou o diamante bruto que eu era. Mas o António Oliveira e o Fernando Santos também foram importantes, com eles conquistei títulos.

Acaba por regressar ao Brasil aos 29 anos. Porquê tão cedo?

Na altura, o Ricardo Gomes, que era o treinador do Vitória da Bahia, ligou-me para eu ir. Foi uma forma de matar as saudades da família, que estava no Brasil. Se fosse hoje talvez tivesse pensado melhor e ficado mais tempo em Portugal.

O seu filho, Artur Júnior, está a seguir as suas pisadas?

Está a jogar no Coimbrões [Campeonato de Portugal], tem 21 anos e está a dar os passos dele. No outro dia estive a falar com o Domingos Paciência, que me disse que o Gonçalo tem a pressão de ser filho dele. Acontece o mesmo com o meu filho.

O Artur Júnior tem o seu estilo?

É avançado também, tem algumas características parecidas comigo, mas o importante é seguir o caminho dele.

Quando deixou de jogar foi treinador. Já abandonou essa ideia?

Pretendo continuar essa carreira. Tive a felicidade de trabalhar com grandes treinadores e quero aproveitar isso. A qualquer momento estarei a trabalhar e adorava que fosse em Portugal.

Além do futebol, tem outras ocupações?

Vivo em Rio Branco, no Acre. Já estive na Secretaria do Desporto do meu estado, mas agora dedico o meu tempo aos negócios, alguns deles com o meu pai.