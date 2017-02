Nuno: "Não existe Juventus até ao jogo com o Tondela"

"Tudo são momentos e o mais importante é o jogo que vem a seguir. No futebol não há memória do que fizeste para trás", diz Nuno

Pub

Técnico do FC Porto não desvia o foco da I Liga para a Liga dos Campeões. "Os jogadores não caem no erro de pensar além desse jogo", disse Nuno Espírito Santo, esta quarta-feira, ao antever o duelo com o Tondela.

"Não existe outro jogo que não o Tondela. Não existe Juventus até sexta-feira depois do jogo. Temos de vencer, estamos preparados, os jogadores não caem no erro de pensar mais além desse jogo. Não existe mais nada", sublinhou o treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, esta quarta-feira, na antevisão do encontro de sexta-feira com o Tondela, que abre a 22.ª jornada da I Liga.

Nuno não desvia o foco da I Liga para a Liga dos Campeões - prova onde os dragões recebem a Juventus, para a 1.ª mão dos oitavos-de-final, na quarta-feira, dia 22. O desafio com o Tondela é a prioridade: "São três pontos importantes, temos de ter máxima intensidade e concentração", insistiu o técnico.

O treinador também desmentiou a ideia de uma eventual quebra de rendimento de André Silva, a coincidir com a entrada de Soares no onze. "São momentos. Não concordo em absoluto com a ideia de quebra de rendimento. Estou bem ciente de como trabalha o André Silva. Como sabem não gosto de individualizar porque no futebol tudo são situações de grupo. O que valorizo mais é que o André Silva é bastante importante para nós", afirmou.

E, pegando na ideia de que tudo é momentâneo, o técnico também relativizou o facto de a equipa azul e branca estar a viver a sua melhor fase da época: importante é dar-lhe continuidade. "Tudo são momentos e o mais importante é o jogo que vem a seguir. No futebol não há memória do que fizeste para trás. O presente é o jogo com o Tondela, a preparação da equipa, queremos jogar, competir e três pontos. Não perspetivamos nada mais do que o nosso trabalho. Se ganharmos podemos colocar alguma pressão, vamo-nos colocar líderes", concluiu o teinador dos dragões.