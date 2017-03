Nuno Espírito Santo: "O nosso segredo é a dedicação"

Pub

O treinador do FC Porto abordou o jogo desta sexta-feira com o Arouca, no qual pretende continuar a série de vitórias fora de casa

Nuno Espírito Santo, treinador do FC Porto, explicou esta quarta-feira as razões que levam a que a sua equipa esteja numa série de oito vitórias consecutivas. "O segredo é a dedicação", começou por dizer, acrescentando que se trata de "um trabalho que nunca está acabado".

"Queremos ter um crescimento sustentado. O que nos interessa é sempre os três pontos porque estamos numa luta pelo melhor lugar", adiantou, mostrando-se cauteloso com a deslocação de sexta-feira a Arouca por se tratar de "um jogo difícil". "A Liga tem boas equipas e bons jogadores e é isso que vamos encontrar em Arouca", resumiu.

Ainda assim, admitiu que a equipa agora treinada por Manuel Machado "não está num bom momento", algo que contudo diz servir de "aviso". "Temos de ir preparados ao máximo e com a exigência no máximo para conquistar os três pontos", acrescentou.

Sobre a possibilidade de Herrera e Jesús Corona poderem recuperar a tempo de serem utilizados nesta partida, Nuno Espírito Santo lembrou que estes jogadores "não estão integrados" no grupo, mas como "ainda falta algum tempo" para a partida, ainda existe a possibilidade de recuperarem: "Vamos ver."

Certo é que não os poupará tendo em vista o jogo de terça-feira com a Juventus para a Liga dos Campeões. "Temos um grupo de jogadores preparados para competir e nós procuramos colocar sempre o melhor onze em campo", frisou.

Em caso de triunfo, o FC Porto deixará Arouca na liderança da Liga, pelo menos até segunda-feira, dia em que o Benfica recebe o Belenenses. O técnico desta vez não quis falar muito sobre esse tema: "O que nos preocupa é ir a Arouca para vencer. Alegra-nos saber que vamos ter muito apoio dos nossos adeptos e depois viver o jogo minuto a minuto para conquistar os três pontos."

À pergunta sobre quem está melhor nesta fase da época, se Benfica ou FC Porto, Nuno Espírito Santo garantiu que o foco está apenas na sua equipa: "Queremos é trabalhar sem descanso para sermos melhor e sermos campeões. Queremos ser campeões e isso exige o máximo de nós todos, como tal queremos apenas pensar em nós."