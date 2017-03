Nuno Espírito Santo diz que "não há jogos fáceis"

Pub

Treinador portista pediu desculpa pelo comportamento no Bessa, onde foi expulso

Nuno Espírito Santo, treinador do FC Porto, não espera facilidades no sábado com o Nacional, penúltimo classificado, na 24.ª jornada da I Liga de futebol, garantindo que na prova "não há jogos fáceis".

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os madeirenses, o técnico dos 'dragões' admitiu, no entanto, que a equipa está preparada e que não espera outro cenário que não seja a vitória, a oitava consecutiva na I Liga.

"O que sabemos é não há jogos fáceis. Estamos preparados com o máximo rigor e concentração para poder vencer. Vamos regressar à fortaleza do Dragão e queremos vencer para conquistar mais três pontos", disse Nuno Espírito Santo.

O técnico salientou ainda os pontos fortes da equipa madeirense: "Todas as equipas têm as suas qualidades. O Nacional é uma equipa que necessita de pontos, tem bons jogadores e mudou de treinador. Mas estamos focados é focados no nosso desempenho".

Nuno Espírito Santo também aproveitou o momento para falar do jogo com o Boavista, no Bessa, no qual foi expulso ao intervalo por alegadas trocas de palavras com Alfredo, treinador-adjunto 'axadrezado'.

"Durante o jogo houve momentos que fizeram que eu, enquanto treinador, me manifestasse assim. Houve uma situação concreta que colocou a integridade física de um jogador nosso em causa. Somos uma família e não permitimos nunca que alguém seja provocado ou magoado. Mas não justifica a minha reação e peço desculpa", esclareceu o treinador portista, que não compareceu na habitual conferência no final do encontro do Bessa, que os portistas venceram por 1-0.

O jogador a que Nuno Espírito Santo se refere e que teve que sair ao intervalo, por ter ficado bastante mal tratado, foi Corona. O treinador atualizou o estado do atleta mexicano.

"O Corona não é opção para este jogo", frisou.

O técnico falou ainda da arbitragem, deixando apenas um desejo: "Espero que os árbitros façam um bom trabalho. Um clima de suspeição não é bom e por isso não quero falar muito deles. Quanto menos falarmos, mais tranquilos estarão para fazer o seu trabalho".

O FC Porto recebe no sábado o Nacional, às 18:15 horas, em jogo a contar para a 24ª jornada da I Liga de futebol profissional, que será arbitrado por Bruno Paixão, da Associação de Futebol do Porto.