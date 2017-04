Nuno Espírito Santo considera "inexplicável" castigo de Brahimi

Pub

O treinador do FC Porto disse também ter ficado preocupado com "a dualidade de critérios da equipa de arbitragem" no jogo com o Braga

Nuno Espírito Santo, treinador do FC Porto, considerou hoje "inexplicável" a expulsão de Brahimi no encontro com o Sporting de Braga, da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pediu aos árbitros justiça.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo do próximo domingo frente ao Feirense, o treinador dos 'dragões' aproveitou para relembrar a situação que levou à expulsão de Brahimi no jogo com o Sporting de Braga, numa altura em que já tinha sido substituído, e que lhe valeu uma penalização de dois jogos.

"Há coisas que são difíceis de explicar. Tenho vindo a dizer que é preciso colaborar mutuamente e perspetivar que os árbitros sejam justos. Por isso mesmo é muito difícil explicar aos meus jogadores o que aconteceu em Braga. Fomos vítimas de uma grande injustiça. Eu estava lá, no banco, sei o que se passou. E depois disso, o castigo de dois jogos é ridículo. Obviamente que recorremos. Estamos solidários com o Brahimi e queremos que seja reposta a verdade", começou por explicar o técnico que continuou a falar do encontro com os minhotos.

Sobre esse encontro, que terminou empatado a um golo, Nuno Espírito Santo disse também ter ficado preocupado com "as inúmeras faltas que o adversário fez, a dualidade de critérios da equipa de arbitragem".

"Foi um trabalho que não foi justo e que nos prejudicou bastante. A única coisa que peço, e de forma direta, é que sejam justos", concluiu o treinador.